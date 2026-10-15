Pérdidas por estafas se disparan 118%; llegan a $9,956 por persona

El costo promedio de las estafas en México se duplicó en el último año: en 2025, una persona perdió cuatro mil 562.50 pesos en promedio, mientras que este año el monto saltó drásticamente a nueve mil 956 pesos, lo que representó un incremento de 118.2 por ciento. Esta alza fue propiciada por ataques más sofisticados y por el uso de la Inteligencia Artificial (IA), alertó la Alianza Global contra las Estafas (GASA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Informe sobre el estado de las estafas, en 2026 se perdieron alrededor de 114 mil 100 millones de pesos por este delito. Las víctimas reportaron una pérdida promedio de 9 mil 956 pesos y, aunque la cifra total se redujo frente a los 139 mil millones de pesos reportados previamente, la organización aclaró que esto no significa una disminución real, sino un ajuste metodológico. El nuevo estudio amplió su muestra a mil 500 personas y calculó el saldo total únicamente a partir de quienes confirmaron haber sido víctimas.

33 Por ciento de las víctimas sufrió un impacto menor

“Esto no significa que haya habido una reducción, sino sólo un cambio en la metodología… Vimos una mayor pérdida económica promedio, lo cual es relevante porque nos habla de que ocho de cada 10 adultos estuvieron expuestos a un intento de estafa; es decir, 83 por ciento de la población adulta frente al 76 por ciento del periodo anterior, entonces lo que nosotros de manera general hemos visto es que la intensidad, la frecuencia y el monto han aumentado”, comentó Sissi de la Peña, directora del Capítulo México de GASA, en entrevista con La Razón.

El informe resaltó que el año pasado hubo alrededor de 86 intentos de estafa por persona, actualmente, se incrementó a 159 casos, es decir, casi el doble.

41 Por ciento del dinero transferido fue con métodos inmediatos

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, el fraude y la extorsión fueron los delitos con mayor incidencia tanto en hombres y mujeres en 2025; por ejemplo, por cada 100 mil habitantes hubo siete mil 947 fraudes que afectaron a mujeres y ocho mil 688, en hombres. Y en el caso de la extorsión, seis mil 14, en mujeres y siete mil 779 delitos en hombres.

En ese sentido, Sissi de la Peña destacó que los resultados del informe de GASA van de la mano con los datos de la Envipe, “ellos identifican que el fraude y la estafa es el delito más frecuente en México. Eso coincide mucho con lo que este reporte está encontrando de que la extorsión es de los delitos más frecuentes y también el delito en donde más tiempo interactúa la persona con el estafador”.

Explicó que no resulta raro que la llamada telefónica y la mensajería de texto, pese a que disminuyeron en porcentaje respecto a hace un año, continúan como los principales canales o vías para realizar estafas y además, “coinciden con el componente de extorsión”.

Las llamadas telefónicas encabezan la lista al estar presentes con el 62 por ciento de los casos, seguidas por los mensajes de texto (SMS) con 44 por ciento, mientras que las aplicaciones de mensajería como WhatsApp concentran 34 por ciento; correo electrónico, 33 por ciento; publicación en redes sociales, 27 por ciento; publicidad digital en Facebook, Google o Microsoft, 19 por ciento; mercado en línea, 12 por ciento y a través de plataformas de juegos y apuestas, 8.0 por ciento.

El informe también encontró que la transferencia bancaria directa es la vía más frecuente para que se concrete la estafa, la directiva sostuvo que este hallazgo confirma que los delincuentes no necesitan vulnerar las plataformas del sistema financiero mexicano, sino que gracias al uso de Inteligencia Artificial (IA) y de ingeniería social persuaden a las víctimas para enviar dinero por cuenta propia.

Del total de las pérdidas monetarias en el país, 54 por ciento fue a través de transferencias; 21 por ciento, con tarjetas de débito o crédito y 19 por ciento, en plataformas de criptomonedas, entre otros mecanismos.

“O sea, no es un estafador ahí, es crimen organizado literalmente, es un tema de seguridad nacional, que hay que prestarle mucha atención porque eso mina considerablemente la confianza digital”, indicó la directiva del Capítulo México.

Con el uso de IA se ha reducido la confianza para identificar estafas, en el reporte anterior siete de cada 10 posibles víctimas podían reconocer una estafa, en un año se redujo a sólo cinco de cada 10 personas.

“Ahora hay menos personas que se sienten seguras de poder reconocer una estafa. Creemos que esto se debe precisamente a que la Inteligencia Artificial hace las estafas cada vez más precisas; hay un mayor perfilamiento, es más fácil recopilar los datos o comprar una base de datos o con un software de phishing o smishing. Es más fácil que si alguien te habla con información tan precisa acerca de ti, caigas”, puntualizó.

Además del impacto económico que dejan las estafas, también las personas sufren de estrés financiero y afectaciones a su salud mental, ya que 54 por ciento de las víctimas perdió dinero, en promedio, 2.1 veces al año y de acuerdo con la directiva, esto también causa tensión familiar.

Asimismo, GASA destacó la necesidad de que se articule un frente común entre bancos, telefónicas, plataformas digitales y Gobierno, con la intención de eliminar las barreras y que haya un intercambio de información para enfrentar el problema.