Elevada dependencia de químicos exige certeza: IP

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que la elevada dependencia de México de las importaciones de productos químicos representa una oportunidad para fortalecer la producción nacional y atraer nuevas inversiones; sin embargo, para aprovecharla es necesario garantizar certeza jurídica, estabilidad y reglas claras que generen confianza en los inversionistas.

Durante la inauguración del 50 Foro Nacional de la Industria Química, Alejandro Malagón Barragán, presidente del organismo empresarial, destacó que las importaciones de productos químicos superan los 33 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones se aproximan a los 10 mil millones, situación que evidencia el potencial para sustituir compras externas mediante el desarrollo de capacidades productivas nacionales. “Estas cifras revelan la gran ventaja que se tiene y la oportunidad que tiene México. Nos muestran el reto de fortalecer la producción nacional, como hablaban hace rato, del Plan México, atraer a los inversionistas y desarrollar cadenas de valor con mucho más contenido nacional”, sostuvo.

10 Mmdd, el monto de las exportaciones mexicanas de químicos

El dirigente industrial explicó que el crecimiento de la demanda de productos químicos abre posibilidades para aprovechar la capacidad instalada, modernizar las plantas y desarrollar nuevos procesos productivos, con el objetivo de incrementar la oferta nacional y generar empleos formales. No obstante, advirtió que la materialización de estas oportunidades depende de condiciones que permitan a las empresas comprometer recursos en proyectos de largo plazo, particularmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la necesidad de fortalecer la integración productiva de América del Norte.

“Invertir significa asumir riesgos, comprometer recursos y apostar por el futuro. Pero para hacerlo se necesita la confianza, y la confianza no es producto al azar, se construye con reglas claras, con estabilidad y con resultados”, afirmó, al reiterar su petición de certeza jurídica al Gobierno federal.