Mike Evans, la pieza que hacía falta en los 49ers

El receptor celebra una de sus anotaciones, el domingo pasado, en la Semana 5 de la NFL.

Los 49ers de San Francisco han armado algunas ofensivas dinámicas bajo el mando de Kyle Shanahan, incluso sin contar con un receptor abierto exterior alfa.

Todo cambió esta campaña, cuando los Niners firmaron a Mike Evans tras una trayectoria de 12 años en Tampa Bay.

Han contado con jugadores de otras características, como Deebo Samuel, quien sobresale tras la recepción, y destacados corredores, como Brandon Aiyuk y Ricky Pearsall, capaces de generar separación.

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No contaban con ese receptor exterior de gran físico, capaz de ganar duelos uno contra uno incluso cuando no está abierto.

“Obviamente es un jugador que cambia un partido. Un verdadero receptor X a quien, si le das las lecturas correctas y esas cosas, y le das una oportunidad, puede hacer que las defensas lo paguen”, afirmó el quarterback Brock Purdy.

Durante el clímax de un duelo divisional en Seattle, la ofensiva de los 49ers fue frenada durante casi tres cuartos, hasta que Evans se adueñó del encuentro y mantuvo el récord perfecto (5-0).

Evans atrapó cuatro pases para 75 yardas en la serie ofensiva que culminó con el touchdown de la ventaja ante los Seahawks. Entre ellos hubo una recepción de 15 yardas para salir de un aprieto de primera y 20, otra de 23 yardas para convertir en tercera y 10, y una de 28 yardas por la banda, después de un castigo por lanzar el balón intencionalmente al suelo que dejó a San Francisco en segunda y 21.

“Marca la diferencia. Es una chispa, es todo lo que uno querría en un receptor. Es duro. Es realmente genial cuando llegan jugadores nuevos y simplemente llevan aún más alto el estándar que los Niners han construido durante tanto tiempo. Me alegra que esté en nuestro equipo”, comentó su compañero Christian McCaffrey.

Lo que hace aún más impresionante la actuación es que Evans jugó pese a que se había fracturado dos costillas en una victoria de la Semana 3 contra Arizona. Luchó contra la lesión para jugar la semana siguiente ante Denver y luego demostró que era la pieza que faltaba contra los Seahawks Seattle.