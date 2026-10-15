Antetokounmpo asegura que salió de su confort

El europeo, durante un partido de pretemporada de la NBA contra los Pelicans

Giannis Antetokounmpo salió corriendo de la cancha aproximadamente una hora después de iniciada la primera sesión del campamento de entrenamiento del Heat de Miami de la temporada. Ya había empapado de sudor su uniforme de práctica y quería cambiarse por uno limpio.

“Siento que estuve en mi zona de confort durante muchos años y simplemente quería un nuevo desafío. Y siento que, por el punto en el que estoy en mi carrera, Miami es la organización que sacará lo mejor de mí”, señaló Antetokounmpo a AP. “Es una organización a la que le encanta competir. En cada partido, en cada minuto. Y yo soy igual. Soy la misma persona, así que ojalá esto me permita competir, me permita ayudar a mi equipo a ganar partidos y llegar al objetivo final, que es ganar el campeonato”.

Tras 13 temporadas con los Bucks de Milwaukee (con 10 selecciones al Juego de Estrellas, nueve selecciones All-NBA, dos premios al Jugador Más Valioso y un título de la NBA en ese lapso) el alero de 2.11 metros está empezando de nuevo con el Heat, que tiene mucho en común con Antetokounmpo. Ambos han llegado a la cima de la NBA y ahora cuentan uno con el otro para ayudarse a alcanzar su nivel.

El Heat entregó muchísimo para que el acuerdo se concretara. El traspaso completo, finalizado en julio, llevó a Antetokounmpo y a Bobby Portis Jr. a Miami a cambio de Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, tres selecciones de primera ronda, un intercambio de selecciones de primera ronda y una selección de segunda ronda. Miami no terminará de pagar el traspaso, en términos de capital del draft, hasta 2033.

Y luego está el asunto, nada menor, del próximo contrato de Antetokounmpo, uno que podría valer hasta 275 millones de dólares por cuatro temporadas si termina firmando una extensión máxima en algún momento de los próximos meses.

“Me siento afortunado de ser su compañero de equipo, especialmente en esta etapa de mi carrera. No podría pedir una mejor oportunidad. He jugado contra Giannis durante muchos años, pero ahora poder construir química con él y verlo, con suerte, tener otra temporada tipo MVP es una alegría para mí”, indicó Klay Thompson, nuevo escolta del Heat y cuatro veces campeón con Golden State.

“Y los aficionados del Heat deberían estar eufóricos porque cuando tu mejor jugador es uno de los que más trabaja, eso se contagia y es simplemente genial”.

Ha promediado 24,1 puntos y 9,9 rebotes por partido en su carrera, algo que solo otros ocho jugadores (Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Anthony Davis, Joel Embiid, Karl Malone y Bob Pettit) han hecho o están haciendo (ya que Davis y Embiid siguen en activo).

En las últimas 10 temporadas, Antetokounmpo ocupa el primer lugar en puntos totales y el cuarto en rebotes. Las lesiones lo limitaron la temporada pasada (quería jugar más de lo que lo hizo y se frustró porque los Bucks tenían una postura distinta), pero sus promedios estadísticos no han bajado.

“Si vas a pasar la página a un nuevo capítulo, es sumamente emocionante poder sumar a un dos veces MVP”, declaró el entrenador del Heat Erik.

“Su espíritu competitivo está alineado con el nuestro. Es muy difícil conseguir a un jugador de su calibre. Poder hacerlo, que él elija que este sea el lugar que quiere, que nosotros lo elijamos a él... y las posibilidades de lo que podemos lograr juntos”, añadió.