Street Fighter resucita aires noventeros de la mano de Kitao Sakurai

La nostalgia de las maquinitas regresa con fuerza a las salas de cine con la legendaria franquicia de videojuegos de peleas que revolucionó la industria. Street Fighter llega para conquistar a una nueva generación de espectadores y rendir tributo a los jugadores más veteranos. Con este estreno, el director Kitao Sakurai asumió la titánica misión de trasladar la adrenalina a la pantalla grande sin perder autenticidad.

“Como mucha gente de mi generación, crecí jugando Street Fighter, por eso existe una conexión nostálgica increíble, no sólo con el juego, sino con los personajes y con lo que te hacen sentir”, confesó en entrevista con La Razón.

“En esta época de adaptaciones de videojuegos, lo que debemos hacer como cineastas es entender qué hace especial al juego y por qué a la gente le encanta, además de conectar con las comunidades que lo apoyan. Nos propusimos interactuar con la comunidad de los juegos de peleas e invitamos al set a figuras destacadas de esa comunidad y los hicimos partícipes de la creación de la película”, reveló.

El Tip: LA NUEVA adaptación del videojuego ha reunido a un elenco de reconocidos actores de Hollywood, músicos y figuras del mundo de la lucha libre y las artes marciales.

Ese respeto visceral por el material de origen se traduce en una cuidada adaptación del universo de la franquicia desde una base marcada por el histórico Street Fighter II, título que redefinió el género de peleas; esa narrativa equilibra el viaje central de los personajes, entre quienes encontramos a algunos de los más emblemáticos de los videojuegos.

“Sinceramente, ésa fue la parte más difícil de hacer la película, para mí no es Street Fighter sin todos los personajes, al menos los de Street Fighter II, pero, claro, no puedes hacer una cinta protagonizada por 18 personas. El desafío consistía en encontrar el equilibrio para hacer un filme en el que la historia de Ken, Ryu y Chun-Li sea el eje central, pero donde también se perciba la presencia y el aporte de los demás personajes que son igualmente icónicos e integrarlos en esa trama”, explicó.

Street Fighter / Año: 1994 / DIRECCIÓN: Steven E. Souza y protagonizada por Jean-Claude Van Damme ı Foto: Especial

El reparto reúne a un sólido grupo de actores encargados de dar vida a los guerreros legendarios. En el núcleo dramático, la rivalidad y fraternidad entre Ken Masters y Ryu cobra vida en medio del torneo internacional de artes marciales, mientras que la determinación de Chun-Li añade peso emocional, con lo cual la pantalla se llena de movimiento al dar espacio a figuras como Guile, Blanka, Dhalsim y Zangief, logrando que cada fanático reconozca a sus peleadores favoritos.

Traducir los movimientos especiales de los juegos a un entorno de acción real representó un reto técnico y estético mayor. Sakurai y su equipo buscaron mantener la espectacularidad sin que la cinta cayera por completo en el absurdo.

“Son movimientos increíblemente difíciles de crear, necesitábamos incorporar tantos movimientos especiales y emblemáticos como fuera posible, pero también debíamos evitar que pareciera algo tan caricaturesco que se perdiera la sensación de realidad. La película tiene un tono exagerado, pero posee al mismo tiempo un núcleo emocional auténtico y una historia con temas genuinos, el gran desafío fue encontrar el equilibrio”, detalló.

Street Fighter: La leyenda de Chun-li Año: 2009 / Dirección: Andrzej Bartkowiak ı Foto: Especial

El viaje con estilo retro se completa con una banda sonora que brilla por su selección de temas noventeros, destacando la icónica canción “What’s Up” de 4 Non Blondes, que acompaña diversas escenas, junto con otros éxitos que marcaron la década. “Quería hacer una película que transmitiera la esencia de los años 90 y no sería de esa época sin una gran banda sonora, seguí un proceso muy instintivo, sentía si una canción encajaba”, concluyó Sakurai.

Con una cuidada dosis de nostalgia y fidelidad al material original, Street Fighter llega hoy a las salas de cine.

Euforia gamer en acción

PREVIO a su estreno oficial, el elenco principal de Street Fighter desató la euforia en la Ciudad de México durante un concurrido Fan Event.

Para Callina Liang, cuya Chun-Li sostiene uno de los pilares narrativos, este proyecto representa el cumplimiento de un anhelo personal. “Más allá de ver cumplidos los sueños de mi infancia y de crear una película que una nueva generación pueda ver y tomar como referente, lo mejor es encarnar al que probablemente sea mi personaje favorito de videojuegos de todos los tiempos. Crecí admirando a Chun-Li, así que es un sueño hecho realidad, esta película me ha cambiado la vida”, reveló la actriz durante su paso por la alfombra.

Profundizó sobre la complejidad psicológica de la guerrera. “Lidia con una gran agitación interna, está pasando por mucho duelo e ira”, señaló. Sobre la exigente preparación en artes marciales por la que pasó, recordó que tuvo que hacer una patada tipo rueda de carro como una media luna, lo cual le llevó dos semanas. “Pensé que no iba a poder lograrlo, pero después de dos semanas, por fin me salió, todo fue un desafío”, contó.

Por su parte, Noah Centineo, quien da vida a Ken Masters y completa la dupla protagonista junto al Ryu de Andrew Koji, reflexionó sobre la gran responsabilidad de trasladar a un ícono de los videojuegos al cine. “Ken es un personaje tan icónico que tienes que hacerle justicia. Fue una gran responsabilidad”, expresó.

Jason Momoa, por su parte, no ocultó su entusiasmo, compartiendo que “en cuanto a cultura pop, éste fue mi videojuego, fue con el que crecí y fue algo muy importante de mi infancia, me parece genial que ahora, con esta película, aunque ya tengo mis años, me sentí como un niño grande jugando dentro”.