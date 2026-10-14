Brewers pone 3-0 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Dodgers y están a un triunfo de la Serie Mundial

Garrett Mitchell celebra su home run en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Dodgers y Brewers

Los Brewers están a un paso de la segunda Serie Mundial de su historia. Milwaukee venció 6-2 a Los Angeles Dodgers en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas, con lo que están a un solo triunfo de regresar al Clásico de Otoño desde su primera y última vez, cuando fueron subcampeones en 1982.

Los Ángeles deben aferrarse a un milagro si quieren mantener con vida el sueño del tricampeonato, pero con juegos como los de esta noche en el Dodger Stadium es muy complicado. A su baja producción ofensiva, la novena azul debe sumar que en el montículo han fallado y no pudieron conservar la ventaja.

MILWAUKEE GOES BACK-TO-BACK OFF BLAKE SNELL 😱



Dodger Stadium is silenced 😳



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Antes de este duelo, el pitcher Blake Snell no había permitido un jonrón en todo el año, contando sus 10 salidas en temporada regular y postemporada. En el Juego 3 ante Milwaukee concedió tres vuela cercas, incluyendo dos cohetes consecutivos ante Jake Bauers y Garrett Mitchell en la séptima entrada, cuando los Dodgers estaban 2-1 arriba en la pizarra.

La ventaja en el compromiso le duró poco a los actuales bicampeones. En un parpadeo los Cerveceros silenciaron la casa de los angelinos. Jake Bauers consiguió la remontada con un cuadrangular de dos carreras, tras un turno al bat muy trabajado. Bauers conectó su batazo en el onceavo pitcheo ante Snell. Inmediatamente Garrett Mitchell pegó un vuela cercas individual ante un Snell que pasaba los cien lanzamientos.

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El manager Dave Roberts aguantó mucho a Snell y luego de sendos jonrones lo cambió, pero los serpentineros no estuvo fino.

El japonés Roki Sasaki entró en la alta de la octava entrada para intentar frenar a la ofensiva de Milwaukee, que buscaba llegar a la marca de cuatro cuadrangulares en un solo juego de postemporada. El record de la franquicia es de tres, mismos que lograron en el tercer duelo de la serie ante Los Ángeles.

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