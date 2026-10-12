Brewers ganan por segundo partido al hilo a Dodgers y toman ventaja en la Serie de Campeonato

Los Brewers vencieron por segundo encuentro consecutivo a Los Angeles Dodgers para poner la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2-0 a su favor. El equipo de Milwaukee se impuso ante los actuales campeones de la Major League Baseball por marcador de 7-4.

Mookie Betts fue el que abrió el tablero en el American Family Field gracias a un out de sacrifico al jardín central de Teoscar Hernández. Aunque la ventaja no le duraría ni una entrada al equipo de Los Ángeles, ya que Brice Turang recorrió el diamante por completo tras un sencillo de William Contreras.

William Contreras puts the Brewers in front!



He's got 3 RBI tonight 💪 pic.twitter.com/IHA682RpfR — MLB (@MLB) October 12, 2026

Milwaukee terminó la temporada regular con 103 victorias, mientras que los Dodgers cerraron la primera fase con marca de 100-62, razón por la que esta serie es tan llamativa para los aficionados.

En la tercera entrada ambos equipos no dejaban que su rival tomara ventaja, primero Tommy Edman llegó al plato de home tras el error de Logan Henderson, mientras que David Hamilton emparejó la situación tras un sencillo al jardín central de Christian Yelich, pero Brice Turang también marcó para darle la vuelta al tablero.

Fue hasta la quinta entrada cuando los Dodgers volvieron a ponerse arriba en el juego. Kyle Tucker y Tommy Edman marcaron para el equipo visitante antes de que William Contreras lograra el primer cuadrangular del encuentro y volviera a empatar para los Cerveceros.

THE BREWERS GO UP 2-0 IN THE NLCS pic.twitter.com/nHqBxRB0ys — MLB (@MLB) October 13, 2026

Después de la quinta entrada, los Cerveceros blanquearon a los Dodgers en los cuatro episodios restantes para llevarse la victoria, mientras que ellos seguían aumentando la ventaja en el marcador. Un compromiso distinto al Juego 1, el cual terminó 2-1.

David Hamilton en dos ocasiones y Brice Turang volvieron a hacerse presentes para marcar carrera a favor de los Brewers que terminaron ganando al conseguir los tres outs en la parte alta de la novena entrada.

Milwaukee quiere volver a una Serie Mundial después de 41 años. Solo tienen una participación en 1982 cuando perdieron 4-3 ante los Saint Louis Cardinals.

DCO