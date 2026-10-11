Brewers se impone a Dodgers tras venir de atrás en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Brewers se impusieron a los Dodgers en el arranque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB.

Los Milwaukee Brewers vinieron de atrás para imponerse 2-1 a Los Angeles Dodgers en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB, rumbo a la Serie Mundial 2026.

Los Ángeles tomó la delantera en la parte alta de la segunda entrada gracias a que Pages bateó un sencillo al jardín derecho para que Shohei Ohtani anotara.

Luis Lara puts the Brewers in front! pic.twitter.com/lnqy8CgOYT — MLB (@MLB) October 12, 2026

Milwaukee emparejó la pizarra en el cuarto episodio con un cuadrangular de Brice Turang entre el jardín izquierdo y central. El equipo local le dio la vuelta en el siguiente episodio después de que Lara bateó un sencillo al jardín central para que Mitchell consumara la anotación.

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Los Brewers fueron el mejor equipo durante la temporada regular de la MLB 2026 con marca de 103 juegos ganados y 59 perdidos, superando incluso a Dodgers, que esta campaña busca el primer tricampeonato del milenio en el beisbol de Grandes Ligas.

¿Cuándo es el juego 2 entre Dodgers y Brewers?

El segundo capítulo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB entre Dodgers y Brewers se lleva a cabo este lunes 12 de octubre, cuando estos equipos de nueva cuenta midan fuerzas en el American Family Field, casa de Milwaukee.

También mañana comienza la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los Tampa Bay Rays serán locales contra los Cleveland Guardians en el Juego 1, en Tropicana Field.

EVG