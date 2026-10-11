¿Quién es Leonel Calderón, el futbolista que debutó con Chivas? Edad, estatura, dónde nació, posición

Este sábado las Chivas se enfrentaron al Atlas en el clásico tapatío que se jugó en el Estadio Jalisco como parte de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, y durante este partido Leonel Calderón fue uno de los jugadores que debutó.

El encuentro del sábado contó con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Rey, Diego Campillo, Fernando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, y los debutantes Leonel Calderón y Carlos Hernández, en la alineación de las Chivas

Por medio de una publicación en redes sociales, el equipo rojiblanco compartió que uno de los futbolistas que debutaría durante el encuentro del sábado sería el joven futbolista Leonel Calderón.

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El clásico tapatío que se jugó a las 19:00 horas del 10 de octubre tuvo como resultado un empate 1-1, por lo que el próximo partido de las Chivas será el próximo sábado 17 de octubre a las 17:00 horas contra Tigres.

¿Quién es Leonel Calderón?

Leonel Calderón Oviedo nació el 27 de agosto del 2007 en Tijuana, Baja California, por lo que actualmente tiene 19 años de edad, mide 1.80 metros y juega como mediocampista interior izquierdo y lateral izquierdo.

Calderón Oviedo comenzó en la Sub 19 de las Chivas en 2025, y su gran desempeño en la cancha, su velocidad, defensiva, persistencia y capacidad para atacar logró que destacara para formar parte de la sub 21 y debutar este domingo en el clásico tapatío.

Gabriel Milito puso el ojo sobre Leonel Calderón Oviedo y lo llevó de las fuerzas básicas al Primer Equipo de Guadalajara, por lo que su carrera dentro del equipo comienza luego de haber sido convocado en la pretemporada del Apertura 2026.

Previo a integrarse a las Chivas rayadas del Guadalajara, Calderón formó parte de su carrera dentro de la sub-14 y la sub-17 de los Xolos de Tijuana, equipo en el que permaneció hasta el 2024 antes de dar su salto al equipo rojiblanco.

Ahora Leonel Calderón, con el número 182, deberá demostrar sus capacidades dentro de la cancha para respaldar la decisión de Gabriel Milito para posicionarlo dentro de la once titular, y así poder continuar despegando en su carrera deportiva.

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