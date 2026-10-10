Chivas en alerta máxima; las cinco grandes bajas que Gabriel Milito tendrá ante el Atlas en el Clásico Tapatío

Chivas tiene uno de los juegos más importantes del semestre cuando enfrente este sábado al Atlas en el Clásico Tapatío, partido en donde el equipo comandado por Gabriel Milito tendrá duras bajas, pues hasta cinco jugadores estarían fuera de la acción en el Estadio Guadalajara.

De acuerdo con información de medios nacionales, Luis Romo, Bryan González, José Castillo y Miguel Gómez se ausentarían del cotejo por lesión, mientras que Omar Govea no puede jugar por estar suspendido. Cinco futbolistas que han sido clave en el esquema del estratega argentino.

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Luis Romo, según reportes, tiene un dolor en el muslo izquierdo tras la Fecha FIFA en la Selección Mexicana. Por otro lado, Bryan González se resintió de una lesión muscular, por lo que no podrá jugar ante los Rojinegros.

Del mismo modo, José Castillo y Miguel Gómez tienen lesiones musculares que también los imposibilitan de tener minutos ante los Zorros. Y por último, el mediocampista Omar Govea se fue expulsado ante el Querétaro.

La buena noticia para el Club Deportivo Guadalajara es que su delantero Ricardo Marín tiene cuatro goles y una asistencia en sus últimos seis Clásicos Tapatíos. Ante las bajas en diferentes zonas del campo, Milito podrá tener al menos a su goleador estrella.

Chivas con buenos resultados ante Atlas en el Jalisco

Chivas suele tener buenos resultados cuando disputa el Clásico Tapatío contra el Atlas en el Estadio Jalisco, cancha en la que no pierde desde la ida de cuartos de final del Clausura 2023. Esto quiere decir que van poco más de dos torneos sin que pierdan.

Aquella vez, los rojinegros se impusieron 1-0; mismo marcador por el que el Rebaño ganó en la vuelta, en el AKRON, para avanzar a semifinales por su mejor posición en la tabla.

Además, en el más reciente cotejo las Chivas superaron 2-1 al Atlas. Dicho duelo fue en el Estadio Jalisco, en la Fecha 10 del Clausura 2026 y se selló con un gol de penalti de Ángel Sepúlveda.

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