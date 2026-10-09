Jair Pereira augura triunfo de Chivas en el clásico tapatío sobre Atlas y da las claves del juego

Un lustro de haber defendido la camiseta de Chivas convierten a Jair Pereira en una voz autorizada para hablar del clásico tapatío contra el Atlas, en el cual augura una victoria de los rojiblancos en el Estadio Jalisco este sábado 10 de octubre.

El exdefensa considera que el empate contra América y la derrota ante Querétaro no le quitan al Guadalajara la etiqueta de favorito ante los rojinegros, pues está convencido de que el duelo llega en un buen momento para que los dirigidos por Gabriel Milito den un golpe sobre la mesa.

“Creo que viene bien en cuestión anímica para los jugadores de Chivas poder demostrar en el clásico que son un equipo muy intenso. Te lo digo con conocimiento de causa. Me tocó jugar este tipo de clásicos. Y creo que es un gran juego para que Chivas vuelva a dar ese golpe de autoridad”, aseguró Jair Pereira en charla con FOX, donde funge como analista y comentarista.

Jair Pereira advierte fortalezas de Atlas ante Chivas

Si bien Jair Pereira ve como favorito a Chivas en el clásico tapatío, cree que el Rebaño debe estar pendiente de la presión alta que pueda ejercer el Atlas, que a partir del Apertura 2026 es dirigido por el argentino Hernán Crespo.

“Lo único que creo que tiene que hacer es tener cuidado si el equipo de Atlas hace una presión alta. Tienen que tener ese criterio para saber cuándo pueden jugar en zona baja y cuándo es momento de saltar las líneas”, profundizó el Comandante.

Jair Pereira reconoce lo especial que es en Guadalajara el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, pero reconoce que él prefiere el clásico nacional contra el América.

“Yo me quedo con el clásico nacional. Pero no puedo negar que el clásico capatío se vive con mucha intensidad. Me tocó jugar infinidad de clásicos tapatíos. En lo personal me gustaban mucho porque se disputan aquí, en la ciudad”, señaló al respecto el formado en las Fuerzas Básicas del Tampico Madero.

Jair Pereira analizó el clásico tapatío entre Atlas y Chivas. ı Foto: Cortesía FOX

Jair Pereira ve favorito a Cruz Azul sobre Pumas

Otro de los partidos que llama la atención en la Jornada 11 del Apertura 2026 es la reedición de la final entre Pumas y Cruz Azul, que se enfrentan en Ciudad Universitaria.

Al respecto, Jair Pereira, quien de 2011 a 2013 militó en el equipo celeste piensa que este duelo es una buena oportunidad para que La Máquina recupere el rumbo y la confianza.

“Creo que tienen que ser muy sólidos en la parte de atrás. También han cometido muchos errores en este torneo. Tienen jugadores muy capaces, con mucha experiencia y con mucha calidad”, indicó Jair Pereira acerca de las claves para que Cruz Azul conquiste los tres puntos en Ciudad Universitaria.

EVG