Atlas vs Chivas: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el clásico tapatío de la Jornada 11 del Apertura 2026

El clásico tapatío entre Atlas y Chivas acapara reflectores en la Jornada 11 de la Liga MX.

El clásico tapatío entre Atlas y Chivas tiene un nuevo capítulo entre ambos este sábado 10 de octubre, cuando se enfrenten en el Estadio Jalisco en el marco de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Solamente hay un punto de distancia entre estos clubes. El Guadalajara marcha tercero de la clasificación con 18 unidades, mientras que La Academia se ubica en el sexto sitio con 17.

Sin embargo, Chivas llega al clásico tapatío con una tendencia a la baja luego de que empató contra el América y perdió como local contra el Querétaro. Atlas, en cambio, ganó en cancha de Xolos antes del parón de la Liga MX por la Fecha FIFA.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el Chivas vs Atlas?

El clásico tapatío entre Atlas y Chivas se jugará este sábado 10 de octubre, en el Estadio Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Sábado 10 de octubre

Hora : 19:00

Estadio : Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Chivas y Atlas

ATLAS : Camilo Vargas, Adonis Frías, Manuel Capasso, Juan José Purata, Jorge Sánchez, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Luis Esteves, Ryan Mmaee, Florian Monzón.

CHIVAS: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González, Daniel Aguirre, Kevin Castañeda, Oso González, Santiago Sandoval, Piojo Alvarado y Ricardo Marín.

🪨, 📄… los 3 puntos se quedan en casa 🫣❤️🖤#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JccilKSjZz — Atlas FC (@AtlasFC) October 9, 2026

A Chivas se le da bien enfrentar al Atlas en el Jalisco

Chivas suele tener buenos resultados cuando disputa el clásico tapatío contra el Atlas en el Estadio Jalisco, cancha en la que no pierde desde la ida de cuartos de final del Clausura 2023.

Aquella vez, los rojinegros se impusieron 1-0; mismo marcador por el que el Rebaño ganó en la vuelta, en el AKRON, para avanzar a semifinales por su mejor posición en la tabla.

Chivas superó 2-1 al Atlas en el clásico tapatío más reciente disputado en el Estadio Jalisco, en la Fecha 10 del Clausura 2026.

EVG