¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los 1000 tras su anotación en su regreso con el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo dejó la polémica con la Selección de Portugal atrás y regresó a la actividad con el Al-Nassr en la Saudi Pro League para continuar marcando goles en busca de la marca de las 1000 dianas.

El astro portugués marcó en la goleada de su equipo 3-0 al Diriyah. CR7 fue el encargado de abrir el marcador a los 23 minutos de juego en la cancha del Al-Awwal Park, el delantero de 41 años aprovechó de buena forma un rebote que dejó vivo el arquero rival dentro de su área para empujar la de gajos al fondo de las redes.

El gol 980 en la carrera de Cristiano Ronaldo.



Jamás veremos nada igual. 🐐 pic.twitter.com/KEQk5cRAp6 — MT2 (@madrid_total2) October 9, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para las 1000 anotaciones?

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar goles con el Al-Nassr y cada vez está más cerca de convertirse en el primer futbolista que alcanza las 1000 anotaciones en la historia, una marca que seguiría aumentando su figura dentro del deporte.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Libre El Hijo de Fishman es liberado tras pagar acuerdo reparatorio por la muerte del réferi El Búho

Con su anotación frente al Diriyah, CR7 alcanzó las 980 dianas como futbolistas profesional, así que solo le faltan 20 para llegar a su meta y cuando lo consiga será uno de los momentos históricos del futbol mundial.

El astro portugués aún tiene toda la temporada por delante para marcar esos 20 goles que la hacen falta. La Saudi Pro League cuenta con 34 jornadas, así que sumando los partidos de otros torneos, el Bicho podría disputar más de 40 compromisos en la temporada si así lo desea y si las lesiones no se presentan.

هؤلاء العشّاق ..

كل ماتحتاج من أجل كسب قلوبهم .. أن تحب نصرهم وتكون وفيًا له 💛 pic.twitter.com/3rSFYxZPGT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 9, 2026

Cristiano Ronaldo recibió un homenaje por parte de la afición del Al-Nassr

En el regreso a la actividad tras la fecha FIFA, la afición del Al-Nassr se organizó para hacerle un homenaje a Cristiano Ronaldo después de lo que pasó con la Selección de Portugal.

Los fans del conjunto árabe desplegaron un tifo cuando los equipos salieron a la cancha con el CR7 en grande y fotos del astro portugués dentro de las letras y el número. Además en la parte superior estaba la frase “La grandeza se gana” y debajo decía “El mejor goleador en la historia del futbol”.

Cristiano Ronaldo se acercó a la cabecera donde se desplegó el tifo para agradecerle a la afición el detalle y celebrar con ellos la victoria que consiguieron en el regreso a la actividad tras el parón de dos semanas por fecha FIFA.

DCO