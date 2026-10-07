Cristiano Ronaldo deja la rivalidad de lado y su polémica con Portugal para rendirse ante Leo Messi

Cristiano Ronaldo mandó un mensaje a Leo Messi por su retiro de la Albiceleste.

La rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo podría considerarse como la mejor en la historia del futbol mundial, pero ambas leyendas saben reconocer la grandeza uno del otro. En esta ocasión fue CR7 quien realizó un comentario en la publicación del astro argentino dedicándole unas palabras tras despedirse de la Selección de Argentina.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió CR7, quien actualmente no está en buenos términos con la selección de su país. El portugués y el argentino jugaron el mismo número de Copas del Mundo, seis.

El comentario de Cristiano Ronaldo en la publicación de Leo Messi. ı Foto: Captura de Pantalla

Leo Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron la mejor rivalidad del futbol mundial

Cuando hablas de la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo los aficionados se ponen su camiseta para defender a su ídolo a capa y espada, esto por lo que generaron cuando el argentino jugó en el Barcelona y el portugués en el Real Madrid.

Al compartir la misma liga, Leo Messi y Cristiano Ronaldo regalaron partidos únicos en el Clásico, remontadas, golazos y momentos que quedarán en la retina de la afición que los sigue viendo triunfar por más de dos décadas en el futbol profesional.

La rivalidad no se quedaba en la cancha, pues ambos peleaban por los títulos individuales, botas de oro, balones de oro y el The Best, marcando un antes y después cuando otros jugadores comenzaron a ganar estos galardones.