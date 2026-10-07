Aficionado argentino vive la peor noche de su vida en la despedida de Leo Messi (VIDEO)

Aficionado argentino se quedó fuera del partido por culpa de su expareja.

Las entradas para asistir a la despedida de Leo Messi, además de que fueron costosas, también estuvieron muy peleadas por la afición argentina que quería vivir este momento en carne propia, pero un fanático que tenía su boleto para ingresar al Estadio Monumental platicó que su expareja le rompió su ticket.

El fanático cuenta que una discusión previa a entrar al estadio fue lo que desató el enojo de su expareja, razón por la que decidió romper el boleto, dejar al aficionado fuera del evento y disfrutar de la despedida de Leo Messi sola. El fan lucía tranquilo a pesar de lo ocurrido. Contó que, a pesar de tener el código de barras en pedacitos, intentó entrar al estadio, pero su misión no tuvo éxito.

"MI EX ME ROMPIÓ LAS ENTRADAS" pic.twitter.com/iydM6pHuP8 — AZZ (@azzenstream) October 6, 2026

Más de 80 mil aficionados asistieron a la despedida de Leo Messi

El Estadio Monumental se convirtió en el recinto donde Leo Messi disputó su último compromiso con la Selección de Argentina ante su similar de Benín, compromiso en el que dio dos asistencias y marcó un gol para cerrar una etapa llena de éxitos con la Albiceleste.

La casa de River Plate recibió a entre 86 y 85 mil aficionados para despedir a una de las máximas leyendas del futbol argentino, partido que se detuvo al minuto 10 para darle una ovación al delantero del Inter Miami.

El partido que denominaron como “El Último Tango” tuvo todo tipo de emociones, desde los gritos de gol hasta las lágrimas de los aficionados que vieron a su ídolo decir adiós después de disputar una final de Copa del Mundo.

LEO MESSI: "Estoy hablando mas que nunca. No me quiero ir de aca" 😭😭😭 pic.twitter.com/VcpyS1EbVs — LAUCHA | EL RESUMEN (@ElLauchaOkey) October 7, 2026

Estos son los números de Leo Messi con la Selección de Argentina

Hablar de Leo Messi con la Selección de Argentina es referirse a una historia llena de tropiezos y triunfos, ya que en sus primeros años portando la casaca Albiceleste, el canterano del Barcelona no pudo levantar títulos y perdió una final de Copa del Mundo.

Pero cuando todo parecía que Leo Messi se retiraría sin un título con la categoría mayor, llegó Lionel Scaloni al banquillo y los jóvenes futbolistas que crecieron viendo a La Pulga comenzaron a ser llamados por el estratega argentino.

Después de varios títulos en los que entra el Mundial de Qatar 2022, Leo Messi se despide de su selección con 208 partidos disputados, 126 goles y 70 asistencias en toda su carrera con Argentina.

DCO