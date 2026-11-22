El número uno del mundo y el tercer mejor tenista del orbe se enfrentaron en la final de las ATP Finals para definir al campeón del último torneo de la temporada. Carlos Alcaraz sufrió en el segundo set pero logró llevarse el episodio por parciales de 6-2 y 7-6 (7).

El compromiso inició reñido en la ciudad de Torino entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, quienes en los dos primeros juegos lo llevaron hasta el límite al estar 40-40 por varios minutos. Los games llegaron a durar entre 7 y 10 minutos por la calidad de ambos tenistas.

Carlos Reigns Supreme 👑@carlosalcaraz claims the #NittoATPFinals title for the FIRST time in his career 🏆 pic.twitter.com/zqLxfwSeXs — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

El punto de inflexión en el primer set llegó cuando el español logró quebrar el saque del alemán para ponerse 2-1, más tarde volvió a tener break point y el juego estaba 4-1 a favor de Alcaraz. El Niño Maravilla logró cerrar el episodio 6-2, pero no sabía lo que se venía.

Carlos Alcaraz arrancó el segundo episodio de la misma manera, defendiendo su saque y rompiendo en el tercer juego para ponerse arriba 2-1 con el servicio a su favor; sin embargo, el número uno del mundo volvió al juego cuando logró el break para poner 4-4 el marcador.

Después de eso, ninguno de los dos cedió su saque y se fueron hasta el tie-break para definir si se jugaba un set más o Carlos Alcaraz se coronaba con un 2-0 en el tablero. Alexander Zverev empezó 3-0 abajo y logró darle la vuelta 6-3 para estar a un punto de igualar la situación en la final.

Sin embargo, el nivel de Carlos Alcaraz fue fenomenal para igualar el tablero del tie-break 6-6 y levantar a su afición del asiento. El español perdió el primer punto de campeonato, pero no desaprovechó la segunda oportunidad para cerrar el partido ante el alemán que mostró algunas molestias físicas en la recta final.

Por primera vez en su carrera, Carlos Alcaraz se convierte en campeón de las ATP Finals y cierra de buena forma una temporada que estuvo mermada por las lesiones que sufrió a lo largo del año y por las que tuvo que ausentarse de varios Grand Slams.

El Niño Maravilla rompió una sequía de 28 años sin que un tenista español consiguiera el título de las ATP Finals, el último fue Alex Corretja al vencer a su compatriota Carlos Moyá por parciales de 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 cuando el torneo se llamaba ATP Tour World Championships y la sede fue Hannover, Alemania.

DCO