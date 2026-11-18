Carlos Alcaraz en su partido ante Medvedev en las Finales ATP

Carlos Alcaraz ratificó su magnífico nivel en el cierre de la temporada al despachar el miércoles 6-2, 6-4 a Daniil Medvedev en las Finales de la ATP, pese a pedir una pausa para que le vendaran el muslo izquierdo.

Alcaraz, siete veces campeón de torneos de Grand Slam, amplió su racha de triunfos a 11 partidos al intentar conquistar un tercer título consecutivo bajo techo tras los trofeos en Viena y París.

La presencia del astro español en las semifinales del exclusivo torneo de ocho jugadores quedará asegurada si Frances Tiafoe gana un set contra Flavio Cobolli en el otro partido del grupo.

Alcaraz cedió apenas cuatro juegos ante Tiafoe en su debut. Medvedev, quinto del ranking, venció a Cobolli el lunes y ahora tiene marca de 1-1.

La victoria de Alcaraz fue la quinta en seis partidos ante jugadores del Top 5 este año. Su única derrota fue ante Jannik Sinner en la final del Masters de Montecarlo.

A semifinales 🚨☝️@carlosalcaraz se clasifica a semis en Turín, después de que Tiafoe se lleve el primer set ante Cobolli 👀#NittoATPFinals pic.twitter.com/Lz8yP5IyXb — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 18, 2026

Recibió atención médica temprano en el segundo set. “Estaba jugando muy bien y de repente sentí un pequeño problema en el isquiotibial”, dijo Alcaraz. “Pero solo un poco. Quiero decir, pude jugar un tenis realmente bueno desde ese momento hasta el final del partido.

“Intentaba mantenerme relajado, moverme sin ser demasiado agresivo. Ahora mismo me siento bien. Lo veremos con mi equipo, con mi fisioterapeuta, pero creo que el resto del día y mañana van a ser realmente importantes”, añadió.

Alcaraz se perdió cuatro meses y medio, no disputó Roland Garros ni Wimbledon, a principios de este año debido a una lesión en la muñeca derecha.

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