¿Quién es Brooks Nader, la popular novia de Carlos Alcaráz? Edad, de dónde es y a qué se dedica

Luego de haber conquistado el ATP 500 de Tokio, este lunes el tenista español Carlos Alcaráz quedó fuera del Masters de Shangái, después de un encuentro de poco más de dos horas contra el belga Zizoy Bergs.

Tras una racha de 11 victorias consecutivas del tenista murciano de 23 años de edad, su fortuna terminó este 12 de octubre cuando regresó después de una lesión de muñeca, impidiéndole pasar a los octavos de final.

Además de llamar la atención por el término de su racha gracias a su desempeño a tan temprana edad, Carlos Alcaráz ha llamado la atención desde el año pasado luego de que se confirmara su noviazgo con Brooks Nader.

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¿Quién es Brooks Nader?

En 2025, Grace Ann Nader confirmó durante el desfile Raisng Cane’s de la semana de la moda de Nueva York que su hermana, Brooks Nader, y Carlos Alcaráz estaban saliendo.

Brooks Claire Nader nació el 7 de febrero de 1997 en Baton Rouge, Luisiana, por lo que actualmente tiene 29 años de edad, y se hizo mayormente conocida en 2024 luego de ser una de las competidoras de la temporada 33 de Dancing with the Stars.

La carrera como modelo profesional de la hija del asesor financiero Breaux Gardner y Holland Pryor Greene comenzó en el 2019, cuando ganó el Swim Search y fue modelo de Sports Illustrated Swimsuit Issue.

La primera aparición de Nader en la pantalla grande fue en 2018, cuando apareció como la enfermera Lisa en la película Backtrace, y desde el 2019 hasta el 2022 fue recurrente en la revista Sports Illustrated Swimsuit Issue.

En 2023 apareció junto Kim Petras, Megan Fox y Martha Stewart en la portada de la revista, y actualmente aparece en Lve thy Nader, el reality en el que aparece junto a sus hermanas, quienes al igual que ella son modelos.

Previo a su relación con Carlos Alcatraz, Brooks Nader estuvo casada por tres años con el ejecutivo de publicidad Billy Haire, y posteriormente mantuvo una relación corta con el príncipe Constantino-Alexios de Grecia y Dinamarca en 2024.

Además, desde finales del 2024 y parte del 2025 salió con Gleb Savchenko, quien fue su compañero en Dancing with the Stars, previo a que se confirmara su nueva relación amorosa con Carlos Alcaráz.

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