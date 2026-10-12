Versión Impresa, 12 Octubre de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
28 policías heridos y 39 detenidos Ahora se dirige hacia Sinaloa Promete abrir más espacios Trabajo en 25 meses y 10 días Inversión asciende a 190 mdp Estructuras partidistas son decisivas
Marcha por el agua deriva en violencia; Jalisco acusa grupo de choque de 400
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CDMX: Cobran seis diputados casi sin iniciativas 9.3 mdp
Inaugura Clara novena Utopía; ésta se ubica en Tecómitl, Milpa Alta
Independientes, sin vigor electoral; ganan sólo 2 en 4 comicios
méxico
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