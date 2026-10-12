América 110 años de grandeza

Adrián Chávez y Adolfo Ríos han sido dos de los porteros más importantes en la historia del América, que este 12 de octubre celebra 110 años de vida. Ambos fueron campeones de liga con las Águilas, pero también formaron parte de sequías y momentos complicados en la historia del club más ganador del futbol mexicano.

Sucesor del legendario Héctor Miguel Zelada, considerado el mejor portero en la historia del equipo de Coapa, Chávez Ortiz fue el encargado de defender el arco azulcrema tras la salida del argentino, y le tocó estar en el plantel que consiguió el último bicampeonato en la era de los torneos largos para la institución. Asegura sin tapujos que haber jugado con el América “no lo cambio por nada”.

11 Juegos al hilo con gol tuvo Omam-Biyik en 1994-1995

“Cuando tú inicias una carrera sueñas con ser el mejor, con ser campeón de liga, con ser Campeón de Campeones, de Concacaf, interamericano, con ser el mejor portero de México; y con este equipo logré todo”, remarcó Adrián Chávez en exclusiva con La Razón.

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Adolfo Ríos llegó a Coapa en 1999, cuando el América tenía una década sin coronarse en la Liga MX, un compromiso pendiente que asumió como propio luego de que los altos mandos del club le hicieron énfasis en esa sequía.

“Cuando llegas al América, lo primero que me dijeron a mí en ese momento fue ‘Llevas 11 años sin ser campeón con América’ Entonces, no es de que diga ‘Yo acabo de llegar’. No, es una situación que en el momento en que asumes esa responsabilidad también asumes lo que representa defender este escudo”, confesó al respecto el Arquero de Cristo en exclusiva con La Razón.

57 Minutos de impasibilidad tuvo Adrián Chávez en 1991-1992

HISTÓRICO AFICIONADO. Por su parte, Héctor Hernández, historiador del Club América desde 1997 y aficionado, dejó en claro que “el América es el equipo más popular que existe, más popular porque la mitad de la población en México lo ama, en Estados Unidos también, tenemos gente en Europa y los aficionados de otros equipos pues son clientes, porque también generan, porque están ahí al pendiente de nosotros”.

Parte fundamental de la historia de las Águilas son sus rivalidades con Chivas, Cruz Azul y Pumas. Adolfo Ríos recuerda que cuando le tocaba una derrota en el clásico nacional contra el Guadalajara no salía de su casa por respeto a la afición.

“Particularmente era una sensación, un sentimiento de que si perdías contra Chivas, salías de casa porque tenías que ir a entrenar. Pero si no tenías que salir, te quedabas por respeto y por dolor deportivo”, rememoró Ríos García.

Uno de los planteles que tanto la afición del América como de otros clubes recuerda con especial cariño es el de la Campaña 1994-1995, en el cual estaba Adrián Chávez, quien considera que aquel ha sido el mejor equipo que han conformado los azulcremas en su historia, a pesar de que el neerlandés Leo Beenhakker fue cesado del timón en pleno certamen y de que no consiguió el trofeo de campeón.

“Yo creo que de todos los tiempos ha sido el mejor América en cuanto a juego, espectáculo, los rivales iban a vernos jugar para ver cuántos goles le metíamos a los equipos”, afirmó Chávez Ortiz acerca de aquellas Águilas que fueron eliminadas en semifinales por Cruz Azul, que acabó subcampeón en aquella campaña.

El Dato: Carlos Reinoso, el 4 de agosto de 1976, marcó el único gol de rabona en la historia del América en un partido ante la Universidad de Guadalajara.

EMBLEMÁTICOS. En poco más de un siglo de existencia, por el América han pasado grandes futbolistas que han dejado huella en la institución y en los aficionados. Adolfo Ríos y Adrián Chávez coinciden en su top 3 en incluir a Cristóbal Ortega y a Alfredo Tena, el Capitán Furia.

Para el Arquero de Cristo, el que completa este podio es Héctor Miguel Zelada, mientras que para el excancerbero surgido del Atlético Español es Luis Roberto Alves Zague, el máximo goleador del club que el 12 de octubre de 1916 fue fundado por un grupo de estudiantes encabezados por Rafael Garza Gutiérrez, mejor conocido como Récord, el primer gran referente del equipo capitalino.

El historiador Héctor Hernández, fundador del portal Realidad Americanista, recuerda que su amor por el club nació en 1971, cuando de la mano de José Antonio Roca en el banquillo venció al Toluca en la primera final con Liguilla.

El Tip: Adrián Chávez es el portero con más penaltis atajados en la historia de la institución azulcrema, con 12 entre 1986 y 1996.

“Lo tercero más importante en mi vida es el América, desde siempre. Primero Dios, nuestro Señor, luego mi familia y después el América. Me quedó clarísimo desde que sigo el futbol, porque aparte me empezó a gustar justo en la temporada que fuimos campeones por primera vez en liguilla, que fue en la 70-71”, narró en charla con La Razón acerca de cómo se enamoró de los colores azulcremas.

Después de 11 jornadas en el Apertura 2026, y con un partido pendiente, el América se mantiene líder de la clasificación con 21 puntos en el que es primer torneo con Guillermo Almada en la dirección técnica, donde tomó el lugar que quedó vacante tras la salida de André Jardine.

Adolfo Ríos confía que con el uruguayo en el timón los de Coapa peleen por el título este semestre, pues “siempre en cada torneo sale con esa responsabilidad de buscar llegar a a la Liga y llegar a la final; lo veo con ese compromiso”. Las Águilas no se coronan desde el Apertura 2024, cuando lograron el tricampeonato.

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