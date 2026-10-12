Max Verstappen gana en su carrera 250 en la F1

El volante de la escudería Red Bull festeja su victoria conseguida en el Circuito Urbano de Marina Bay, ayer.

Estamos a seis carreras para que la temporada de la Fórmula 1 llegue a su final y ayer se corrió el Gran Premio de Singapur en el Circuito Urbano Marina Bay, donde Max Verstappen se impuso después de 62 vueltas para llevarse la victoria.

El volante de Red Bull Racing llegó a 250 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo con su conquista en Singapur, además de que logró su pole position número 50 en su carrera como piloto del Gran Circo, una jornada redonda para el volante neerlandés, quien busca su quinto título en la máxima categoría del automovilismo.

La contienda que se vivió en Singapur estuvo exenta de accidentes en el trazado, diferente a lo que ocurrió en la Sprint Race un día antes, en la que varios pilotos abandonaron la competencia y Checo Pérez tuvo un duro percance con Lance Stroll que lo dejó fuera.

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Los únicos tres volantes que no terminaron el Gran Premio de Singapur fueron Lance Stroll de Aston Martin, Alexander Albon de Williams, Gabriel Bortoleto de Audi y Franco Colapinto de Alpine, quienes por problemas en su monoplaza no lograron concretar las vueltas estipuladas.

El Dato: Max Verstappen conquistó por primera vez el Circuito Urbano de Marina Bay y con ello el neerlandés ha logrado por lo menos una victoria en 27 trazados diferentes.

El dominio que impuso Max Verstappen en las dos últimas carreras de la temporada nos recordó al piloto neerlandés que conquistó cuatro títulos consecutivos de la Fórmula 1. Mad Max no soltó la primera posición de principio a fin y parece que Red Bull ya encontró la configuración adecuada para darle un vehículo competitivo a su estrella.

Cada vuelta que transcurría era tranquilidad para Max Verstappen, ya que iba aumentando su ventaja sobre su más cercano perseguidor con cada vuelta que corría. En el recorrido 30 de la competencia estaba 19 segundos por delante del británico Lando Norris y la estrategia era clara, conseguir la mayor diferencia posible para entrar a los pits sin perder el liderato de la carrera. El corredor neerlandés cambió neumáticos en la vuelta 34 y se mantuvo al frente de la parrilla.

Checo Pérez volvió a tener un gran ritmo sobre el asfalto y junto a Valtteri Bottas lograron terminar otra cita del calendario. El mexicano culminó el Gran Premio de Singapur en la posición 17 y su compañero cruzó la meta detrás de él. Cadillac sigue buscando su primer punto dentro de la Fórmula 1.

El Tip: Dentro de la parrilla actual de la Fórmula 1, 10 pilotos todavía no saben lo que es ganar una carrera en la máxima categoría del automovilismo.

Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli fueron los pilotos que acompañaron a Max Verstappen en el podio.

El piloto de Mercedes no figuraba entre los primeros puestos a menos de 10 vueltas del final, pero mientras Lewis Hamilton y Lando Norris peleaban por la tercera posición, el líder del campeonato aprovechó para meterse entre ellos y sumar puntos en la búsqueda del título mundial.

Max Verstappen se encuentra entre los tres pilotos con más victorias dentro del Gran Circo con 73 conquistas; solamente lo superan Lewis Hamilton y Michael Schumacher con 106 y 91 primeros lugares, respectivamente, un récord que podría superar el león neerlandés.

Hablar de Mad Max es referirse a la nueva era de la Fórmula 1 después del dominio de Lewis Hamilton, quien ganó siete títulos del Gran Circo y el volante de Red Bull busca igualar o superar lo conseguido por el actual piloto de Ferrari.

50 Pole positionstiene Mad Maxen la F1

La primera vez que el neerlandés apareció en la parrilla de salida en una carrera de la máxima categoría del automovilismo fue en 2015 en el GP de Australia, desafortunadamente tuvo que abandonar por problemas en el motor.

Aunque en su primera campaña no pudo subir a lo más alto del podio, Max Verstappen comenzó a escribir su nombre dentro de la F1. Fue en el Gran Premio de Barcelona en 2016 cuando el de Países Bajos sumó su primera victoria en su carrera con Red Bull.