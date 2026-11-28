Jugadores de Chivas tras su derrota en Pachuca en la ida de cuartos de final del Apertura 2026.

Después de caer 2-1 ante Pachuca en la ida de cuartos de final, Chivas debe ganar por cualquier marcador en el encuentro de vuelta para obtener su boleto a las semifinales de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Un triunfo en el duelo a desarrollarse en el Estadio AKRON, por el resultado que sea, le daría a Guadalajara el pase a la antesala de la final del futbol mexicano, pues en caso de empate global seguiría con vida por su mejor posición en la tabla, en la que terminó como líder, algo que no conseguía desde hace 15 años.

Chivas busca sus segundas semifinales en fila

Si Chivas derrota y elimina al Pachuca se instalaría en las semifinales de la Liga MX por segundo torneo consecutivo.

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito también disputó la antesala de la final en el Clausura 2026, fase en la que fue eliminado por el Cruz Azul, que posteriormente se coronó.

El Apertura 2026 es el tercer certamen que Chivas afronta con el sudamericano en el banquillo, y en el que busca llegar a su primera final en este proceso, pues en el Apertura 2025 quedó eliminado en cuartos de final, también tras sucumbir frente a La Máquina.

Chivas no quiere que termine racha del líder

En caso de que no venza al Pachuca, Chivas se convertiría en el primer superlíder de la Liga MX en quedar fuera en la ronda de cuartos de final.

El primer lugar del torneo no cae eliminado en el inicio de la Fiesta Grande desde el Apertura 2021, cuando el América sucumbió por marcador global de 3-1 a manos de Pumas, que en aquella campaña clasificó en el octavo puesto.

Del Clausura 2022 al Clausura 2026 todos los equipos que culminaron líderes salieron avantes en sus respectivas series de cuartos de final.

Chivas tiene un mal recuerdo de la última vez que disputó una Liguilla como líder, lo cual sucedió en el Apertura 2011, torneo en el que fue eliminado por el Querétaro en cuartos de final, después de que Gallos Blancos se impuso por marcador global de 2-1.

EVG