Benjamín Mora, DT del Pachuca, en el duelo ante Chivas en la Liguilla

Pachuca venció a las Chivas en el primer episodio de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, pero sufrieron la expulsión de Oussama Idrissi, quien anotó los dos goles. En conferencia de prensa tras el juego, el entrenador de los Tuzos, Benjamín Mora, ironizó sobre la roja.

“Él ha ayudado a este equipo eternamente desde que está aquí hace tres años, le ha dado muchas alegrías al equipo. Si estamos aquí, también tiene un gran porcentaje Oussama Idrissi y es responsable, y nos viene bien para que descanse y esté en las semifinales”, comentó Mora ante los medios.

La cédula arbitral reportó que la provocación de Oussama Idrissi fue para Efraín Álvarez, quien estaba en la banca tras ser relevado a los 61’. pic.twitter.com/NnJKX5MfKj — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 27, 2026

El director técnico mexicano calentó el partido de vuelta ante el Rebaño al decir que la roja a Idrissi está bien, pues así el marroquí podrá descansar y llegar fresco a semifinales, lo que quiere decir que eliminaran a los rojiblancos de visita en Guadalajara.

Sobre la situación que desencadenó la roja, Mora no quiso entrar en mayor polémica, pues dijo que son situaciones del futbol, en donde los jugadores se enganchan, pero sí dijo que Idrissi no fue el único que dijo cosas.

“Es un tema donde no me quiero involucrar de más. Son situaciones que no me corresponde hacer. Sí, evidentemente vi que algo se dijo, pero también adentro del campo se dijeron muchas cosas durante el partido. El futbol es así, entre jugadores a veces se pican, el partido estaba ríspido, estaba un poco rudo y escuchamos no solo de Idrissi, de muchos más”, apuntó.

DOBLETE Y OTRO GOLAZO DE IDRISSI. ESTA LOCO EL MARROQUI 🇲🇦 🤯



PACHUCA 2-1 CHIVAS pic.twitter.com/RzX7COGZVO — Alee (@ImAleeJeje) November 27, 2026

Para terminar, Benjamín Mora ya piensa en el siguiente partido, que es el fin de semana en el Estadio Akron, en donde las Chivas, líderes del torneo, necesitan por lo menos el empate para avanzar pues tienen mejor posición en la tabla general.

“Realmente no sabría dar una determinación al respecto y no me corresponde el tema de la apelación. Yo soy entrenador de futbol y voy a entrenar al equipo, recuperar el equipo y plantear un partido para la vuelta, que es mi trabajo”, terminó Mora.

aar