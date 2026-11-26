Pachuca rescató una victoria en su casa ante las Chivas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liguilla del apertura 2026 de la Liga MX. Oussama Idrissi se convirtió en el héroe y villano de los Tuzos después de que marcó dos golazos y también se hizo expulsar.

Las Chivas controlaron el encuentro, en un inicio, pero el Pachuca logró nivelar por momentos el cotejo y con eso le fue suficiente para llevarse un triunfo a Guadalajara para el próximo domingo en el encuentro de vuelta.

¡Gol es gol y valen igual! 🤷‍♂️



Aquí está la anotación en propia puerta de Bauermann con la que @Chivas se adelantó en el duelo de esta noche. ❤️🤍#LaFiestaDeLaAfición🥳 | #AP26 | #CFIDA | #PACCHI pic.twitter.com/B9vEgU8tw8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2026

Desde muy temprano en el marcador, el Rebaño se puso al frente, pues apenas a los 6 minutos Eduardo Bauermann marcó en su propia puerta y le dio la ventaja a los visitantes.

Cuando parecía que el cuadro tapatío podía apretar para aumentar la ventaja, los de la Bella Airosa lograron cerrar sus líneas y al 48′ Oussama Idrissi hizo el tanto del empate.

¡Pura magia de Idrissi! ✨



El talento de Oussama apareció con una auténtica joya. 💎 ¡Golazo del jugador de los @Tuzos para empatar el partido ante Chivas! 🔥#CFIda #AP26 ✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/SX6RsOQpkj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2026

Tal y como ha pasado en los diferentes partidos de los cuartos de final, los porteros fueron los héroes y Raúl Rangel salvó a los rohiblancos en tres oportunidades, pues Salomón Rondón líder de goleo de los Tuzos estuvo insistente en la puerta del rival, pero no logró concretar.

Quien sí estuvo fino en el terreno de juego fue Oussama Idrissi, pues al minuto 92 sacó un riflazo para vencer al “Tala”, quien no pudo hacer nada para evitar semejanto disparo. Lo malo es que segundos más tarde, el marroquí discutió con los silbantes y los rivales y al final el silbante le sacó la roja por incitar al rival.

¡Lo de Idrissi, mamita querida! 🔥



Oussama volvió a hacer de las suyas con un espectacular misil de larga distancia para firmar su doblete y darle la vuelta al marcador ante Chivas. 💎 ¡Qué golazo! ⚽#CFIda #AP26 ✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/aDZmGaaIxr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2026

¿Cuándo es la vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El partido de vuelta entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo domingo en punto de las 19:07 horas en el Estadio AKRON.

Si el Rebaño desea avanzar a la siguiente ronda necesita vencer a los Tuzos por cualquier marcados, pues si en el global terminan empatados avanzan por la posición en la tabla.

Por su parte, los de la Bella Airosa con uan victoria o empate en el duelo de vuelta ya estarían en la siguiente ronda de la Fiesta Grande.