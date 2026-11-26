Antonio Mohamed pondrá fin a su etapa en el Toluca en cuanto termine su participación en la Liga MX y la Copa Intercontinental de la FIFA; sin embargo, el estratega argentino ya tiene un plan para después de despedirse de los Diablos Rojos y es volver a su país natal.

Con información de Bolavip, Antonio Mohamed volverá a Argentina después de terminar su relación laboral con el Toluca, porque quiere pasar más tiempo con su familia, ya que su nieto acaba de nacer hace algunos meses. Aunque su deseo de dirigir en su país sigue latente y ahí aparecen River Plate, Racing y Vélez, aunque aún no hay negociaciones formales con el Turco.

Cuando fue anunciado, dudé y dudamos muchos sobre el futbol que podía darle a un equipo con el sello Paiva.



No solo se entregó a sus futbolistas, los hizo fluir, recuperó a algunos e hizo explotar a otros.



Seis títulos de Toluca y Antonio Mohamed eterno. pic.twitter.com/DcpIFOtsyB — Gilberto Galván Quirino (@quirino_galvan) November 25, 2026

¿Cuáles son las situaciones de River, Racing y Vélez con sus entrenadores?

Antonio Mohamed ya tiene experiencia dirigiendo en el futbol argentino, pero dónde ha sido más exitoso es en la Liga MX al tener cinco títulos del balompié azteca, aunque después de salir del Toluca.

Actualmente River Plate y Racing tienen entrenador interinos, así que tienen oportunidad de buscar al entrenador que más les guste para arrancar el siguiente año con nuevo cuerpo técnico en busca de títulos.

Por su parte, Vélez tiene contrato con su actual entrenador a finales de este año, así que todo dependerá si el equipo argentino decide renovar a su estratega o comenzar la búsqueda de un nuevo director técnico. Otro club que no tiene entrenador es Huracán que es el equipo favorito de Antonio Mohamed y ya dirigió al Globo en el pasado.

Antonio Mohamed durante el partido de ida ante el Atlas. ı Foto: Mexsport

Antonio Mohamed tenía las ganas de dirigir a la Selección Mexicana

Antonio Mohamed ha conseguido el título de la Liga MX con casi todos los equipos que ha dirigido, menos con los Pumas, así que conoce de pies a cabeza el futbol mexicano.

El mismo técnico argentino en su momento reveló que busco ser el entrenador de la Selección Mexicana, pero que la directiva no lo consideró, así que el entrenador argentino no volvió a insistir por ese puesto.

Ahora lo que tiene el Turco en mente es regresar a su país para tener más tiempo con su familia y de momento terminará su contrato con el Toluca en busca de llevarse otros dos títulos para llegar a ocho cetros como técnico de los Diablos Rojos.

DCO