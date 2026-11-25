Antonio Mohamed durante el partido de ida ante el Atlas.

El Toluca se despedirá del Turco Mohamed en cuanto la temporada llegue a su fin y la directiva de los Diablos Rojos comienza a buscar al reemplazo del estratega argentino que dejará al club después de seis títulos después de dos años.

Con información de Fabrizio Domínguez, reportero de la cadena FOX, el Toluca ya empieza a realizar su lista de deseos para reemplazar a Antonio Mohamed, aunque aún no hay un técnico elegido, los Diablos Rojos quieren a un estratega que tenga experiencia en la Liga MX.

¡Emotivo momento! 👏🏻

La afición de Toluca le cantó a Antonio Mohamed y el DT argentino les agradeció ♥️



"De la mano del 'Turco' la vuelta vamos a dar" 🎶 pic.twitter.com/7gTRPBMZY1 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2026

Toluca aún tiene dos torneos en juego con Antonio Mohamed

Aunque se confirmó que Antonio Mohamed dejará al Toluca al final de la temporada, el equipo del Estado de México aún tiene dos torneos al frente para pelear por títulos.

Los Diablos Rojos podrían meterse a la final del Apertura 2026 para volver a ser campeones con el técnico argentino y a mediados de diciembre disputarán la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y su participación arranca el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Derbi de las Américas ante el campeón de la Copa Libertadores.

Así que el Toluca aún tiene oportunidad de ganar dos títulos más con Antonio Mohamed al frente del equipo y llegar a ocho cetros con el argentino al mando. Aunque la Copa Intercontinental será complicado al tener que enfrentarse al PSG si logran avanzar a la final.

Antonio Mohamed, en un partido de la actual temporada de Liga MX. ı Foto: Mexsport

Estos son los números de Antonio Mohamed con el Toluca AL MOMENTO

Antonio Mohamed es uno de los mejores entrenadores en la historia de la Liga MX y con casi todos los equipos con los que ha estado consiguió ganar el título del futbol mexicano, solo con Pumas no pudo coronarse.

Desde su llegada al infierno, el técnico argentino ha dirigido 102 compromisos, suma 48 victorias, 23 empates y 21 derrotas. Además de que regresó al Toluca a una versión que no tenía el equipo del Estado de México desde hace algunos años.

Cuando Antonio Mohamed se vaya del Toluca, abra un antes y después en el equipo choricero que tendrá que acoplarse al estilo de juego del entrenador que elija la directiva de los Diablos Rojos para el Clausura 2027.

DCO