El QB de los Pittsburgh Steelers asiste a una conferencia de prensa el fin de semana.

Aaron Rodgers llegó discretamente a Pittsburgh en un Chevy. Y dejó al equipo provocando un incendio, tras su adiós.

Los Steelers decidieron dar de baja al quarterback, cuatro veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL, poco después de que arremetió contra el entrenador Mike McCarthy durante una aparición en “The Pat McAfee Show” de ESPN.

La decisión puso el broche a 18 caóticas horas, en las que el equipo anunció que enviaría a la banca al futuro miembro del Salón de la Fama, de 42 años, en favor del suplente Mason Rudolph, de cara a la visita de Denver el viernes.

El mariscal tomó una ausencia justificada del club y luego aprovechó el inesperado tiempo libre para ir al programa de McAfee y cuestionar repetidamente el estado mental de McCarthy, de 62 años.

El Dato: Rodgers promedió apenas 0.5 yardas aéreas por intento en la primera mitad contra Filadelfia, la cifra más baja desde que ESPN comenzó a medir esa estadística en 2006.

Rodgers le contó a McAfee que se enteró de la sorpresiva decisión mientras hablaba por teléfono con compañeros, incluido el tight end Pat Freiermuth.

McCarthy dijo depués de la baja de Rodgers, que hubo “esfuerzos sostenidos” por comunicarse con el jugador al que comenzó a dirigir dos décadas atrás.

Aunque McCarthy se negó a referir el contenido de las conversaciones personales, comentó que la situación llegó a un límite el martes, cuando Rodgers ofreció un “ultimátum” que el entrenador consideró “claramente fuera de sus atribuciones”.

Por su parte, Aaron Rodgers retrató a McCarthy, bajo cuyo mando jugó durante una larga y exitosa etapa en Green Bay al inicio de sus carreras, como un líder desconectado de la realidad.

2 Victorias son las que apenas suma el conjunto de Pittsburgh

Describió una reunión de quarterbacks el miércoles pasado en la que McCarthy llegó tarde, se sentó “y en 10 minutos empezó a roncar”, se despertó y volvió a cabecear minutos después y, finalmente, “sale de la sala como si no hubiera pasado nada”. También afirmó que McCarthy se ausentó de una reunión de la ofensiva el jueves, se perdió un ensayo el viernes y una junta el sábado, además de no realizar una reunión del equipo esa noche.

El quarterback señaló que sintió que era lo correcto plantearle los problemas a Mike McCarthy como una estrella veterana de la liga, en lugar de cargarlo sobre otros con menos años, puestos inestables en el plantel o quienes “no han ganado 400 millones de dólares en la NFL”.

“¿Yo? No me importa, ¿qué me van a hacer?”, expresó Rodgers. “Como dije, ¿me van a dar de baja? Perfecto. ¿Van a desviar esto y convertirlo en que ustedes intentaban mandarme a la banca y que yo estoy en casa contemplando si voy a aceptar o no que me sienten? No podría estar más lejos de la verdad”.

Las declaraciones de Rodgers contrastan con la actitud discreta que decidió adoptar en marzo de 2025. Durante el periodo de agencia libre, llegó a las instalaciones de Pittsburgh conduciendo un Chevrolet Malibu con matrículas de Nevada para que nadie notara que estaba negociando con los Steelers.

En cambio, todo fue público y extraño durante la prolongada aparición de Rodgers en el programa, en el que ha sido colaborador ocasional. McCarthy atravesó una multitud de reporteros reunidos en el vestíbulo (la mayoría encorvada sobre sus teléfonos escuchando a Rodgers) tras el final de la práctica.

El receptor Marquez Valdes-Scantling, quien jugó junto a Rodgers y bajo McCarthy como novato en Green Bay en 2018, reconoció que había una frustración general por el rendimiento reciente del equipo.