La semana del Día de Acción de Gracias es la más esperada por los aficionados de la NFL , ya que pueden disfrutar de partidos de la liga durante cinco días de siete. Este año tendremos un juego divisional entre los Detroit Lions y los Chicago Bears que se enfrentarán en el Ford Field.

El encuentro entre los Leones y los Osos será el primero en disputarse en el día, y después de este encuentro vendrá el Cowboys vs Eagles y el más esperado del día Chiefs vs Bills. Cabe recalcar que el equipo que gane el partido podrá disfrutar de una pieza de pavo en el campo.

Our QB is ELUSIVE! pic.twitter.com/StyIhydwGK — Detroit Lions (@Lions) November 26, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Cowboys vs Eagles del Thanksgiving Day

Lions y Bears se medirán en Día de Acción de Gracias en un juego divisional que promete ser electrizante. Detroit y Chicago llegan con la misma marca positiva a este encuentro 8-2, así que podríamos ver varias anotaciones y goles de campo durante los cuatro episodios.

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Fecha: jueves 26 de noviembre

Hora: 12:00 horas

Estadio: Ford Field

Transmisión: FOX, FOX One, ESPN y NFL Game Pass

Spending Turkey Day on the road 🧳 pic.twitter.com/2fwp3WaWCY — Chicago Bears (@ChicagoBears) November 26, 2026

Los Detroit Lions siempre juegan en Día de Acción de Gracias

Al igual que los Vaqueros de Dallas, los Leones de Detroit siempre tienen un compromiso en Día de Acción de Gracias y este año se enfrentarán ante los Chicago Bears en un duelo divisional que promete emociones.

Los Lions siempre están en la cartelera de esta fecha por su dueño George A. Richards, quien en 1934 quería atraer más aficionados de la ciudad.

Como era dueño de una emisora, WRJ, Richards consiguió que el compromiso se transmitiera a nivel nacional a través de NBC en 94 estaciones.

DCO