Reacciona a un tiro de 3 puntos durante la primera mitad del juego, ayer

LeBron James contabilizó 25 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes para su primer triple-doble con Filadelfia, y Tyrese Maxey anotó 30 puntos para guiar a los 76ers a una victoria por 111-104 sobre el Heat de Miami en la Copa NBA.

Giannis Antetokounmpo totalizó 32 puntos y 14 rebotes por Miami, y Davion Mitchell anotó 20 unidades.

Los 76ers jugaron un segundo partido consecutivo sin Joel Embiid (enfermedad), y se determinó que Jaylen Brown no volvería tras la primera mitad por rigidez en el isquiotibial izquierdo.

Jaylen Brown se perdió dos partidos la semana pasada por la lesión y se resintió al final del segundo cuarto. Brown, quien anotó seis puntos, se llevó la mano al muslo izquierdo, se retiró del partido por su cuenta y caminó directamente al vestuario para ser atendido.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dirigió a LeBron James cuando el Heat ganó campeonatos consecutivos de la NBA en 2012 y 2013. Spoelstra dijo sobre James antes del partido: “el Padre Tiempo siempre gana. Pero ahora mismo, él le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”.

James, quien cumple 42 años el 30 de diciembre, se creció ante Miami en la primera mitad, cuando anotó 14 puntos consecutivos que les dieron a los 76ers una ventaja de 47-39 e hicieron que el público estallara en una auténtica locura.

José Alvarado anotó 21 puntos, su máximo número de la temporada, y los Knicks de Nueva York aplastaron 121-102 a los Cavaliers de Cleveland.