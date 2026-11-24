Antonio Mohamed dice adiós al Toluca después de que termine la participación de los Diablos Rojos en la Liguilla y en la Copa Intercontinental. En conferencia de prensa previo al duelo de los cuartos de final ante el Atlas, el timonel argentino no pudo contener el llanto y al intentar agradecer a la afición, jugadores y directiva se le cortó la garganta.

“Quiero agradecerle a la institución, al consejo y a todos por apoyarme en este momento. A los jugadores las gracias totales, eternas, por lo que vivimos y la historia que hicimos. Este anuncio es de que no voy a seguir después de fin de año. Vamos a jugar la Liguilla y la Intercontinental, pero nos pareció que lo más correcto era anunciarlo desde hoy antes de que se generen rumores y llego el momento de la despedida. Me llevo más que nada el cariño de los jugadores y nos queda todavía por escribir otra historia que ellos saben muy bien y espero que este mes sea como lo preparamos”, comentó el Turco en conferencia de prensa.

Antonio 'Turco' Mohamed rompe en llanto en plena conferencia donde anuncia que deja el Toluca terminando el año, finalizado el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.#Alguienlotienequedecir #Aguascalientes #JLMNoticias https://t.co/aI8LLVA6P3 pic.twitter.com/mCrccHA7Mv — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 25, 2026

Los logros del Toluca con el Turco Mohamed

El timonel logró conseguir con el Toluca dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup, una Concacaf Champions Cup y una Leagues Cup. El ex del América, Morelia, Xolos, entre otros clubes, sabe que dejó una gran huella en el plantel del Estado de México y su directiva también se lo agradeció en un comunicado.

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“El Deportivo Toluca informa que de común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, señaló en el mismo.

También en un video le recordaron a él, la afición y los jugadores la gran historia que construyeron juntos para convertir al Toluca en un equipo de época y provocar que varios equipos quisieran destronarlo.

EVG