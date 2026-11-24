El Club América no cerró la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX de la mejor manera, por lo que el entrenador Guillermo Almada prepararía un movimiento sorpresivo de cara a la ida de los cuartos de final ante los Rayados del Monterrey.

En medio de una racha de cinco partidos sin victoria, el conjunto azulcrema se prepara para una visita al Estadio BBVA ante La Pandilla, en donde el delantero Henry Martín iría a la banca. Este movimiento toma por sorpresa al cuerpo técnico, que esperaba contar con el capitán, quien se resintió de un problema físico.

De acuerdo con el reportero León Lecanda, de ESPN, La Bomba está en duda para jugar de inicio ante Monterrey. Este martes el ariete yucateco fue a terapia por un tema muscular, pero sí hará el viaje a la Sultana del Norte, aunque probablemente tenga acción como suplente.

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¿Quién supliría a Henry Martín?

De esta manera el ariete estelar del Club América en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX sería el colombiano Miguel Borja, quien ha sido suplente de Henry en los últimos tres encuentros de la liga, en donde los de Coapa suman dos empates y una derrota.

A la posible baja de Henry Martín se le suma una buena noticia para las Águilas, pues de acuerdo con medios nacionales el extremo uruguayo Brian Rodríguez hizo el viaje a Monterrey para estar en la plantilla azulcrema.

Guillermo Almada y el América llegan en una mala racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Tienen cuatro empates y cerraron la fase regular del Torneo Apertura 2026 con derrota ante los Tigres de la UANL, que ya estaban eliminados de la fase final.

El último triunfo de las Águilas fue en la Jornada 13 de la fase regular, el 21 de octubre, ante los Rojinegros del Atlas. En aquel duelo el arsenal ofensivo de los emplumados se lució con cinco anotaciones.

El partido de ida de los cuartos de final entre América y Monterrey inicia este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA. Las Águilas, al estar mejor colocadas en la tabla general, cierran la llave en su casa, el Azteca, el sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas.

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