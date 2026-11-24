La UEFA Champions League volvió después del parón de selecciones y los partidos de este miércoles llaman la atención de los aficionados al futbol. El actual campeón, el Paris Saint-Germain regresa a la actividad en busca de mantener el paso firme en la actual temporada y se mide a la Roma.

Otro de los partidos llamativos es entre el Manchester United y el Sporting de Lisboa por el debut de Mauricio Pochettino con la escuadra de los Red Devils. La jornada arranca con dos juegos, el Slavia Praha vs Villarreal y el debutante Sabah recibe al Barcelona de Hansi Flick que viene de remontar un 2-0 en diez minutos.

Baku, such a beautiful city 🩵 pic.twitter.com/0gMLpSe5ah — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 24, 2026

Dónde ver EN VIVO los partidos de HOY miércoles 25 de noviembre

La jornada de este miércoles arranca con los juegos de las 11:45 de la mañana, en el que llama la atención la visita de Barcelona a Bakú para enfrentarse al Sabah que participa por primera vez en la Champions League.

Slavia Praga vs. Villarreal – 11:45 horas - HBO Max o TNT

Sabah vs. Barcelona – 11:45 horas - FOX, FOX One o FOX+

PSG vs. Roma – 14:00 horas - FOX, FOX One o FOX+

Lille vs. Bayern Múnich – 14:00 horas - HBO Max o TNT

Inter de Milán vs. Stuttgart – 14:00 horas - HBO Max - Space

Sporting de Lisboa vs. Manchester United – 14:00 horas - HBO Max

Atlético de Madrid vs. Viking – 14:00 horas - FOX o FOX One

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe – 14:00 horas - FOX - FOX One

Club Brujas vs. Liverpool – 14:00 horas - FOX o FOX One

En los encuentros de la tarde destaca el Lille vs Bayern Múnich esperando que pueda hacer el equipo de la Ligue 1 tras las sensibles bajas de Harry Kane y Michael Olise que se perderán este compromiso.

Paris Saint-Germain quiere mantener el paso firme en la UCL

El Paris Saint-Germain es uno de los equipos candidatos al título esta temporada en la Champions League, pero el equipo de Luis Enrique tiene bajas sensibles para la temporada que está por llegar a su ecuador.

Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué tuvieron una rotura de ligamento cruzado por lo que se perderán el resto de la campaña con el PSG, así que en su lugar podrían entrar Maghnes Akliouche, Mika Godts o Senny Mayulu para fortalecer un poco el ataque de los parisinos.

El PSG se mide a la Roma que ha realizado buenas actuaciones esta campaña, tuvo al Real Madrid 3-1 abajo, pero no lograron cerrar el partido y terminaron perdiendo, así que esta es su segunda prueba de fuego para saber si pueden llegar lejos en la Champions League.

DCO