Pumas antes de un partido de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM no clasificaron a la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero ya firmaron a su primer refuerzo para el siguiente certamen. Se trata del ariete paraguayo Robert Morales, quien se convierte en futbolista dl equipo de manera definitiva.

La Pantera Morales estaba a préstamo en el Club Universidad, pero este martes se reveló que el delantero fue comprado al Toluca por el cuadro felino, que refuerza de manera permanente hasta 2029.

🚨 COMUNICADO OFICIAL 🚨



El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes

11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.



Tras el análisis… pic.twitter.com/k8vd4BIa4Z — PUMAS (@PumasMX) November 24, 2026

“Tras el análisis realizado al término del Torneo Apertura 2026, la directiva ha dado un primer paso hacia el reforzamiento del plantel al hacer válida la opción de compra del jugador Robert Morales, quien gracias a esto estará vinculado a nuestra institución hasta 2029″, dice el mensaje de los Pumas en redes.

Robert Morales, delantero de 27 años, disputó 16 de 17 juegos del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y anotó cinco goles. El artillero paraguayo ha sido clave en el ataque felino, incluyendo el torneo pasado en donde sus goles llevaron a Pumas al liderato general y al subcampeonato. Marcó en la final de vuelta en CU.

Con la firma de Morales los auriazules refuerzan la delantera y aseguran que “continuará trabajando en el fortalecimiento del equipo” de cara al siguiente torneo, en donde se espera que Esteban Solari se mantenga como entrenador.

“El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes”, dice el equipo en redes.

Más movimiento en los Pumas

¡GOL FALLADO ES GOL EN CONTRA! 😱



Robert Morales aplica la ley y pone el 3-1 en C.U.



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Tras no calificar a la Liguilla de la Liga MX, se espera que Pumas sacuda la plantilla y con información de diversos medios, se dice que Luciano Herrera, Rubén Duarte y Nathan Silva no entran en planes de la directiva para el Clausura 2027.

A Luciano Herrera le quedan seis meses de préstamo en Pumas, recordando que su carta pertenece a Newell’s Old Boys, pero los del Pedregal ya le buscan acomodo, pues el rendimiento ha sido bajo y ha dejado mucho que desear.

Otros que no seguirían son los centrales. Al brasileño Nathan Silva le quedan seis meses de contrato, pero no será renovado. Hubo acercamientos por él de Sudamérica en los últimos mercados, pero Pumas no cerró su fichaje y con el español Duarte el panorama es similar, pues ya le buscan acomodo en otro club.

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