Se confirmó que la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos con las 10 selecciones de la Conmebol y seis invitadas de la Concacaf, lo que quiere decir que la Selección Mexicana tiene grandes posibilidades de disputar el torneo.

En un comunicado la Conmebol informó que los participantes de la Concacaf se determinarán en la Copa Oro 2027, el torneo de selecciones más importante del área de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Los cupos se entregarán por “mérito deportivo” a los seis mejores equipos del certamen.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. 🏆 pic.twitter.com/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

¿Qué necesita México en la Copa Oro 2027 para clasificar a la Copa América 2028?

La Selección Mexicana necesita llegar por lo menos a cuartos de final de la Copa Oro 2027 para tener oportunidad de pelear por un boleto a la Copa América 2028, pero tomando en cuenta que son seis invitados, se entiende que estando en semifinales asegura uno de los cupos.

Las semifinales de la Copa Oro la disputan cuatro equipos, que estarían en el certamen de la Conmebol, mientras que los dos restantes saldrían de los eliminados en cuartos de final que tengan mejores registros.

La Copa Oro 2027 se juega del 17 de junio al 11 de julio en Estados Unidos. El sorteo para conocer cómo queda la primera ronda se realiza el 8 de abril en Miami, Florida.

Concacaf and CONMEBOL to co-host CONMEBOL Copa América 2028 in the United States 🇺🇸



Six Concacaf teams will participate, all qualifying through the 2027 Gold Cup 🏆



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¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en la Copa América?

México ha disputado once ediciones de la Copa América, que es el torneo más viejo de selecciones en todo el mundo. La primera participación del Tricolor fue en 1993 y la última en 2024. El mejor resultado son dos subcampeonatos.

En ocho ocasiones el cuadro azteca ha llegado a cuartos de final, cinco veces han estado en semifinales y tienen dos finales jugadas.

En su debut en Copa América, en 1993, la Selección Mexicana llegó al duelo por el título. El conjunto comandado por Miguel Mejía Barón cayó en la final por 2-1 ante Argentina. El saldo en el certamen fue de dos derrotas, dos triunfos y dos empates.

En Colombia 2001 fue la quinta participación de México en la Copa América. Compartió grupo con Brasil, Paraguay y Perú, teniendo triunfo, empate y derrota, de manera respectiva. En cuartos vencieron a Chile, en semifinales a Uruguay, pero cayeron en la final ante Colombia, que levantó por primera y única vez el título.

Hoy pero en 1993, Argentina Campeón de la Copa América. Le ganó a México 2-1. Batistuta la figura. pic.twitter.com/6LmdIurBTW — Ricardo Torres (@FantasiaFutbol) July 4, 2016

Otro resultado destacado es el tercer lugar en Venezuela 2007, cuando se terminó líder en un sector compartido con Brasil, Chile y Ecuador. En semifinales el Tricolor fue eliminado por Argentina, pero ganaron en el duelo por el tercer sitio ante Uruguay.

Las últimas dos veces que el cuadro azteca fue invitado a la Copa América las cosas no salieron lo mejor posible. En Estados Unidos 2016, al mando de Juan Carlos Osorio, se avanzó como líder de grupo a cuartos de final, en donde fueron humillados por 7-0 ante Chile, que con su generación dorada se coronó bicampeón en la final.

Y en 2024 fue la última vez que la Selección Mexicana disputó la Copa América. El Tricolor llegó con muchas dudas con el proceso de Jaime Lozano y se quedó fuera en fase de grupos tras solamente vencer a Jamaica, perder ante Venezuela y empatar ante Ecuador.

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