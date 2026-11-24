Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos con selecciones de Conmebol y Concacaf

La Copa América regresará a Estados Unidos en 2028 y repetirá con la participación de las 10 selecciones de la Conmebol más seis invitados de la Concacaf.

El torneo de selecciones más antiguo del fútbol se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, anunciaron el martes la Conmebol y Concacaf en un comunicado conjunto.

Al anunciar la extensión de una alianza estratégica, las confederaciones aseguran que Estados Unidos sea el escenario de la Copa América en tres de sus últimas cinco ediciones.

🏆🌎 ¡Una historia llena de pasión, emoción y momentos inolvidables!



🔥 ¡Nos vemos en 2028! 🇺🇸 pic.twitter.com/N5ad5gyBo2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

Llevar la 49na edición de la Copa América a Estados Unidos responde en gran medida a intereses económicos que se potencian por la infraestructura de estadios de un país anfitrión que acaba de albergar una lucrativa Copa del Mundo.

La FIFA elevó sus reservas de efectivo por encima de los 5.000 millones de dólares tras el primer Mundial con 48 selecciones y que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos también recibió un ampliado Mundial de Clubes en 2025.

“En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente”, dijo Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, en un comunicado. “Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el futbol no tiene fronteras y que, cuando creemos en grande, podemos llegar aún más lejos”.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. 🏆 pic.twitter.com/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

Chile conquistó la edición del centenario en 2016 al vencer a Argentina por penales en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Liderada por Lionel Messi, Argentina revalidó su cetro continental en 2024 al doblegar 1-0 a Colombia en Miami Gardens, Florida.

Queda abierta la interrogante sobre si el torneo continental volverá pronto a estadios de Sudamérica. La edición de 2020 iba a ser organizada conjuntamente por Colombia y Argentina, pero la pandemia de COVID-19 y una olea protestas en Colombia obligaron a la Conmebol a trasladarla a Brasil en 2021, y los partidos del torneo se disputaron a puerta cerrada hasta la final que Argentina ganó 1-0 ante los anfitriones.

Las polémicas de 2024

Más de 1,5 millones acudieron a los partidos del torneo de 2024, pero jugadores y técnicos criticaron la calidad de las superficies de los estadios, mayormente de equipos de la NFL.

El silbatazo inicial del duelo por el título se retrasó más de una hora cuando se produjo una situación caótica en la que múltiples aficionados intentaron ingresar al Hard Rock Stadium sin entrada. La final de 2028 se jugará cinco días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Distintas épocas, distintos cracks, una historia que atraviesa generaciones 🏆🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇺🇾 pic.twitter.com/wkLMTwoqma — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 22, 2026

Formato y proceso de clasificación para CONCACAF

El formato de la Copa América de 2024 arrancó con los 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro, seguido por una ronda de cuartos de final.

Se indicó que la Copa Oro de la Concacaf del año próximo servirá de mecanismo de clasificación para las seis selecciones de esa confederación que disputarán la Copa América.

“Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de la CONCACAF una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro”, dijo Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.

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