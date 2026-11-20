De acuerdo con información de medios internacionales, la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos, lo que hará al país en anfitrión por segunda ocasión consecutiva, luego de albergar el torneo en 2024, cuando se coronó Argentina.

De acuerdo con Jornal OGlobo, medio brasileño, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le informó a las confederaciones sudamericanas sobre la sede de la Copa América 2028, que tendrá como participantes a las selecciones de ambas confederaciones, lo que quiere decir que México jugaría el certamen.

¿Cuándo se jugaría la Copa América 2028?

La Copa América se juega en verano y en 2028 chocaría con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, torneos que se jugarían en simultaneo. Sin embargo, no hay fechas exactas de la realización del torneo. Estados Unidos va a recibir la Copa América como pasó en 2024 y en 2016, la primera ocasión que esta nación recibió el certamen de la Conmebol.

¿Quiénes han ganado la Copa América en Estados Unidos?

⚠️🇺🇸 LA COPA AMÉRICA 2028 SE VOLVERÍA A JUGAR EN ESTADOS UNIDOS COMO 2024.



Vía @JornalOGlobo. pic.twitter.com/HLqBpwNRcB — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 20, 2026

A lo largo de más de un siglo de historia, el torneo de selecciones más antiguo del mundo ha salido en dos ocasiones del territorio sudamericano para celebrarse en Estados Unidos, dejando únicamente dos nombres inscritos en lo más alto del podio norteamericano: Chile y Argentina.

La primera conquista en suelo estadounidense tuvo lugar en la Copa América Centenario 2016, certamen conmemorativo por los 100 años de la competencia. En aquella ocasión, la Selección de Chile alcanzó la gloria y el bicampeonato continental tras imponerse a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ocho años más tarde, en la Copa América 2024, el futbol le concedió su revancha en tierras estadounidenses a Argentina. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se proclamó campeón en el Hard Rock Stadium de Miami tras derrotar 1-0 a una combativa Selección de Colombia, para darle a la Albiceleste su decimosexto título continental, consolidándose en solitario como la selección más ganadora en toda la historia del certamen.

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