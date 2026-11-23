Quedaron definidos los horarios y fechas para la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de la Liguilla del Torneo Apertura 2026, la cual se pone en marcha el miércoles 25 de noviembre con los primeros dos juegos de ida de cuartos de final, en los que Toluca y Monterrey serán locales ante Atlas y América, de manera respectiva.

El jueves continuará la actividad en Pachuca y León, que recibirán a Chivas y Cruz Azul, los primeros dos de la fase regular del campeonato, respectivamente.

El sábado 28 de noviembre se conocerán los primeros semifinalistas, cuando en el Estadio Azteca el América enfrente al Monterrey y en Guadalajara el Toluca visite al Atlas en la cancha del Jalisco. Guadalajara y La Máquina cerrarán los cuartos de final del Apertura 2026 en sus respectivos recintos el domingo 29, cuando choquen en los duelos de vuelta contra Tuzos y Esmeraldas, de manera respectiva.

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Fechas y horarios Liguilla Apertura 2026 de la Liga MX

Juegos de ida

Miércoles 25 de noviembre

Toluca vs Atlas (19:00 horas)

Monterrey vs América (21:10 horas)

Jueves 26 de noviembre

Pachuca vs Chivas (19:00 horas)

León vs Cruz Azul (21:10 horas)

Partidos de vuelta

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs Toluca (19:00 horas)

América vs Monterrey (21:10 horas)

Domingo 29 de noviembre

Chivas vs Pachuca (19:07 horas)

Cruz Azul vs León (21:00 horas)

¿Cuándo son las semifinales del Apertura 2026?

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX están programadas para comenzar el próximo 2 de diciembre, y concluirán el domingo 6, día en el que quedará definida la gran final del futbol mexicano.

EVG