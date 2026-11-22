Los Dallas Cowboys son el equipo que más apariciones tiene en el partido en México con cuatro participaciones y también una de las franquicias con mayor número de aficionados en el país con alrededor de 15 millones de fans.

En cuanto se supo que la National Football League volvería a México con los encuentros de temporada regular, la afición de los Vaqueros esperaba ver a Dak Prescott y compañía en el Estadio Azteca, pero la organización se inclinó por San Francisco y Minnesota.

¿LOS COWBOYS JUGARÁN EL PRÓXIMO AÑO EN MÉXICO? 🇲🇽🔥



👀 El Comisionado de la NFL, Roger Goodell, habló de la posibilidad de que Cowboys juegue en México para el 2027.



"Hay una posibilidad, sabemos que todos quieren que vengan" 🏈 pic.twitter.com/JRmoFHBY7B — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 23, 2026

¿Qué dijo el comisionado de la NFL sobre la visita de los Cowboys?

Aunque ya llevan varios años sin poder levantar el trofeo de la NFL, los Cowboys tienen un fandom grande en Latinoamérica, razón por la que llevaron a la franquicia a jugar en Brasil esta campaña y Jerry Jones, dueño del equipo mostró sus ganas de que su equipo juegue en México.

En una entrevista con ESPN durante el Mexico City Game, Roger Goodell confirmó que “hay una posibilidad” de ver a la Estrella Solitaria en el Coloso de Santa Úrsula y que ya hay pláticas con Jerry Jones sobre este escenario.

Además, John Sutcliffe, reportero de ESPN, confirmó que los Cowboys ya son un equipo confirmado para venir a México el siguiente año, también dio nombres de los equipos a los que podría enfrentar como Chargers, Patriots, Jets, Raiders o Chiefs.

¿En qué años vino Dallas a jugar en México?

Los Vaqueros han disputado cuatro compromisos en México, todos de pretemporada o de exhibición, así que si llegan a estar en 2027 en el juego internacional sería su primer compromiso de temporada regular en suelo azteca.

La Estrella Solitaria visitó México en 1994, 1996, 1998 y 2001, en estos años se enfrentó a los Houston Oilers, Kansas City Chiefs, New England Patriots y Oaklan Raiders, de manera respectiva. Aunque de los cuatro juegos solo tiene una victoria.

El regreso de los Vaqueros a México sería una buena noticia para todos los aficionados que siguen a la franquicia y seguramente más del 50 por ciento del estadio será blanco y azul para apoyar a Dak Prescott y compañía.

DCO