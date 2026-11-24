Antonio Mohamed durante un juego del Toluca en el Apertura 2026.

El Toluca dio a conocer que Antonio Mohamed dejará la dirección técnica del equipo en cuanto termine la participación del mismo en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Los Diablos Rojos informaron mediante un comunicado que se trata de una decisión de común acuerdo entre el entrenador argentino y la institución.

Comunicado oficial

Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

“No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda”, se lee en el comunicado del Toluca, que le agradeció al Turco Mohamed por los seis títulos conseguidos con la institución desde su llegada al club en el Clausura 2025.

Antonio Mohamed devolvió a los primeros planos al Toluca

En su primera campaña al frente del Toluca, Antonio Mohamed guió a los escarlatas a la consecución de su primer título en la Liga MX en 15 años, tras vencer al América en la final del Clausura 2025.

El semestre siguiente, el Turco llevó a los Diablos Rojos al bicampeonato, luego de que los mexiquenses se impusieron a Tigres en el desenlace del Apertura 2025. Meses antes había conquistado el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

En este 2026 llegaron otros dos títulos para el Toluca de la mano de Antonio Mohamed, el de la Concacaf Champions Cup, a costa de Tigres, y el de la Leagues Cup, éste último luego de derrotar al Monterrey en la primera final del torneo binacional entre clubes mexicanos.

Antonio Mohamed rompe en llanto al anunciar su salida del Toluca

El estratega argentino no contuvo las lágrimas al anunciar su salida del Toluca en la conferencia de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Liguilla contra el Atlas.

El argentino admitió que tomó la decisión de dejar el banquillo de los Diablos Rojos porque ya no se siente con la misma energía después de dos años. Dejó en claro que no se marcha para comenzar otra aventura.

“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo. Me voy a descansar, no por otro proyecto. Es algo meditado y me costó mucho tomar la decisión”, reconoció el Turco ante los medios de comunicación.

EVG