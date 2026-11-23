Las Chivas Rayadas de Guadalajara cierran el Apertura 2026 con una victoria por la mínima ante el Cruz Azul y con ello se convierten en los líderes del torneo local para disputar la Liguilla del futbol mexicano como el primer puesto de la competencia. Se medirán ante los Tuzos del Pachuca en los cuartos de final del torneo.

El Rebaño Sagrado vuelve a ser líder de la Liga MX después de 15 años de espera, la última vez que lo hicieron fue en el Apertura 2011 cuando terminaron las 17 jornadas con 30 unidades, cosecha de ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Números parecidos a los que consiguieron este semestre, ya que este año sumaron 33 puntos en la campaña.

Aunque ese antecedente no le favorece, el equipo de Gabriel Milito, ya que en esa ocasión se enfrentaron al Querétaro en los cuartos de final y terminaron eliminados a manos de los Gallos Blancos por marcador global de 2-1.

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El Dato: Salomón Rondón terminó como el líder de goleo al conseguir 17 tantos en 17 encuentros disputados con el Pachuca.

El Rebaño Sagrado entendió los tiempos del partido durante los 90 minutos, desde el arranque del juego comenzaron a apretar al Cruz Azul en la salida y mantenían a La Máquina en su propio campo en busca del primer gol que pusiera en aprietos a los cementeros.

El equipo de Gabriel Milito intentó por ambas bandas vencer a Andrés Gudiño y fue al minuto 21 de juego cuando apareció Efraín Álvarez con un remate de volea dentro del área del Cruz Azul para poner el primer y único tanto del partido en el Estadio AKRON.

Llegó el medio tiempo y el Rebaño Sagrado se quedó con la ventaja en el partido a 45 minutos de ser líderes. Los locales salieron con un plan de juego distinto a la parte complementaria para mantener las embestidas del Cruz Azul que estuvo muy errático sobre el marco de Raúl Rangel.

La gran oportunidad de peligro para el conjunto de Joel Huiqui fue de Rodolfo Rotondi, quien quedó solo frente a la portería de las Chivas y tras un pase de Gabriel Fernández terminó mandando la esférica por encima de la portería, perdiendo la oportunidad de emparejar los cartones en el compromiso.

Los rojiblancos tendrán la dicha de recibir los encuentros de vuelta en su estadio, una ventaja para ellos ya que terminaron el Apertura 2026 invictos como visita y podrían conseguir un resultado positivo en el partido de ida y cerrar la llave en el Estadio AKRON.

El conjunto del Guadalajara está por cumplir una década sin levantar el título de la Liga MX y ésta será una nueva oportunidad para levantar el trofeo del torneo local, que no gana desde 2017.

En los últimos minutos las Chivas buscaban cerrar el encuentro con sus 11 jugadores en su propio campo y jugando al contragolpe en busca del segundo tanto que terminara con las aspiraciones del Cruz Azul en busca del liderato, un plan que le funcionó a Gabriel Milito para cerrar el compromiso.

La Máquina, la actual campeona del futbol mexicano, arranca la Liguilla en busca del bicampeonato enfrentando al León, así que no será nada sencillo buscar el pase a las semifinales para el equipo dirigido por Joel Huiqui. América se verá las caras con el Monterrey y el último enfrentamiento de cuartos de final será entre Atlas y Toluca por un boleto a las semifinales.

El equipo que sorprendió para bien esta campaña fue el Atlas que con nuevos dueños se vuelve a meter en la pelea por el título, mientras que Tigres y Pumas quedaron a deber al no clasificar a la fiesta grande. Los de la capital pasaron de ser finalistas del torneo anterior a estar fuera de los primeros ocho puestos de la tabla general.

La Liga MX dará a conocer este lunes las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final, los cuales arrancan el miércoles 25 de noviembre y concluyen el próximo domingo 29.