El Barcelona anotó tres goles en un lapso de 10 minutos para remontar y vencer 3-2 al Villarreal, con lo cual restableció su ventaja de tres puntos en la cima de la liga española.

La victoria en casa dejó al club catalán por delante del Real Madrid, que el sábado también vino de atrás para derrotar por pizarra de 2-1 al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Villarreal tomó una ventaja temprana de dos tantos sobre el Barcelona con dianas a los cinco y siete minutos de los internacionales canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Gerard Martín inició la remontada de los blaugranas al marcar al 57’ y Fermín López empató al 61’. El gol del triunfo llegó por medio de un autogol de Pau Navarro al minuto 67.

Navarro fue expulsado con una segunda tarjeta amarilla en el descuento.

Barcelona ha ganado tres partidos consecutivos de liga desde su primera derrota en el torneo doméstico de la temporada, la cual fue ante el Real Madrid en el clásico en el Camp Nou el mes pasado.

Fue la tercera derrota en cuatro partidos en todas las competencias para el Villarreal, que marcha a mitad de tabla con 15 unidades después de 13 jornadas.

El Barcelona volverá a jugar este miércoles 25 de noviembre, cuando visite el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, para medirse ante el Sabah en la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. Ese mismo día, el Submarino Amarillo choca como visitante frente al Slavia Praga, también en la Liga de Campeones de Europa.