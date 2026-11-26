Las Chivas arrancan su candidatura al título de la Liga MX en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 ante el Pachuca. La ida se juega este jueves en la cancha del Estadio Hidalgo, partido en donde la leyenda Gabriel Caballero ve como favorito al Rebaño, sin dejar de lado a los Tuzos.

El exfutbolista del Pachuca y ahora analista de FOX, comentó que la inercia con la que llegan los equipos a la Liguilla es importante y que los Tuzos le harán frente a los tapatíos en los cuartos de final del certamen.

Gabriel Caballero es analista de FOX y exjugador de la Liga MX ı Foto: Especial

“Chivas es el favorito de la serie por ser el superlíder y por la constancia que mostró durante todo el torneo. Sin embargo, Pachuca llega en un gran momento, después de cerrar la fase regular de manera extraordinaria, con cuatro triunfos consecutivos, marcando goles y con el campeón de goleo entre sus filas”, dijo Gabriel Caballero en declaraciones compartidas por FOX.

Chivas terminó como superlíder de la Liga MX, siendo el único equipo que no perdió fuera de casa en la fase regular del Torneo Apertura 2026 como el único. En sus ocho juegos de visita el Rebaño logró tres triunfos y cinco empates, para sumar 14 puntos.

“Chivas es un equipo que ataca mucho y que, cuando recupera la pelota, realiza transiciones rápidas hacia adelante. Por eso, Pachuca debe procurar que sus jugadas terminen en un disparo a portería o en un centro, evitando perder el balón en zonas comprometidas. Si Chivas encuentra al rival mal parado, puede hacerle mucho daño”, agregó.

Gabriel Caballero es analista de FOX y exjugador de la Liga MX ı Foto: Especial

Antes de que ruede el balón, Gabriel Caballero destacó que el Pachuca, comandado por Benjamín Mora, necesita terminar sus jugadas y aprovechar el poder ofensivo, destacando a Salomón Rondón, quien terminó el certamen como el goleador con 17 anotaciones en 17 fechas.

“Benjamín Mora debe trabajar en las asociaciones, mantener al equipo bien parado y ordenado. Cuando Pachuca tenga la pelota, deberá buscar desequilibrar individualmente y, sobre todo, concluir sus jugadas. De esa manera, el equipo tendrá tiempo para reordenar y mantenerse atento cuando Chivas recupere la posesión”, comentó.

El primer episodio de la serie entre Pachuca y Chivas se juega en el Estadio Hidalgo, en donde los Tuzos buscarán dar la primera campanada y respaldar su cierre de certamen con cuatro triunfos al hilo, pero enfrente tiene al puntero del campeonato.

Gabriel Caballero es analista de FOX y exjugador de la Liga MX ı Foto: Especial

“El primer partido será muy importante. Veremos cómo se comportan ambos equipos, porque la serie puede ir cambiando conforme avancen los encuentros. Sin embargo, Pachuca llega a la Liguilla con todo por ganar y nada que perder”, agregó Caballero.

Gabriel Caballero es una de las grandes leyendas del Pachuca. El volante dejó huella en el futbol mexicano con seis títulos de liga; uno con Santos en 1996 y cinco con el Pachuca, en donde también alcanzó la gloria internacional con dos Concachampions y la Copa Sudamericana.

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