Los Diablos Rojos del Toluca presumieron su uniforme para la Copa Intercontinental 2026, una hermosa playera inspirada en el uniforme que el equipo utilizó en la década de los 90’s y que se está ganando a los aficionados, quienes ya pueden adquirirlo.

El uniforme especial del Toluca para el torneo invernal hace referencia a una playera de culto de los Diablos; la camiseta con llamas de 1998 que utilizaron jugadores como Fabían Estay, Antonio Naelson Sinha y el Diablo Mayor, José Saturnino Cardozo.

¡El jersey del año!😮‍💨🥰



Corre por el tuyo a partir de las 11:00 hrs. pic.twitter.com/DGiq08E7PR — Toluca FC (@TolucaFC) November 26, 2026

“Recuperamos las llamas de 1998 y esta vez para representar a México en la Copa Intercontinental”, dijo el equipo escarlata en la presentación de su playera, que está casi limpia al frente, tan solo con el patrocinio principal, a la altura del pecho y con el logo del club, así como de la marca.

Así es el uniforme del Toluca y así lo puedes comprar

El uniforme del Toluca para la Copa Intercontinental se puede encontrar en línea en la página de New Balance. Tiene precio 2,699 pesos mexicanos, mientras que la playera de local de este torneo cuesta 1,899 pesos versión fan y 2,699 pesos versión jugador.

El uniforme es de cuello blanco, mismo color que los detalles como el logo de la marca, el patrocinador principal y el escudo del club, así como las mangas, en donde se encuentran las llamas. El resto es de color escarlata.

Está bien cabron, hagan una sesión de fotos comparándolo con la del 98, inviten a @FABIANESTAY10 y a Cardozo. pic.twitter.com/BjLf44E9QN — Franco Romero fan account 😈😈 (@Romerofanct1310) November 26, 2026

¿Cuándo debuta Toluca en la Copa Intercontinental?

El Toluca estrenará su uniforme el próximo miércoles 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hamad, en Doha, Qatar, para enfrentar el Derby de Las Américas de la FIFA, el primer duelo de los mexicanos en la Copa Intercontinental.

El rival de los Diablos Rojos se conocerá este sábado 28 de noviembre y saldrá del ganador de la Copa Libertadores. El Palmeiras de Brasil y Estudiantes de la Plata de Argentina son los equipos que definen al monarca sudamericano.

aar