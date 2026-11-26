Tanner Jeannot, delantero de los Boston Bruins, y Tyrel Bauer, defensa de los Winnipeg Jets, protagonizaron una tremenda pelea en un partido de la NHL. Los jugadores se plantaron a la mitad de la cancha e intercambiaron furiosos golpes a puño limpio por más de un minuto.

La pelea se convirtió en un clásico instantáneo en redes sociales, en donde se ha compartido miles de veces y se ha ganado el título de “la pelea del año”, ya que ambos se enfrentaron en una guerra sin cuartel, en donde ninguno cedió un solo segundo y fueron al frente todo el tiempo.

FIGHT OF THE SEASON BETWEEN TYREL BAUER AND TANNER JEANNOT 🥊



OVER A MINUTE OF EXCHANGING PUNCHES WHAT A SCRAP 😱 pic.twitter.com/51cGtPcU9o — Gino Hard (@GinoHard_) November 26, 2026

La reyerta se dio restando 10 minutos y 49 segundo del primer periodo del partido, cuando el marcador estaba 1-1. En el círculo central los dos jugadores arrojaron sus palos, se quitaron los guantes y empezaron a medirse antes de arrancar con los golpes, los cuales duraron casi un minuto.

En un momento Tanner Jeannot lanzó un golpe fuerte y preciso que provocó que el casco de Tyrel Bauer saliera volando. Pese a que ambos conectaron buenas manos, ninguno se fue al piso. El combate duró mucho y los árbitros los separaron en medio de los aplausos de la gente y de la emoción de sus compañeros, que desde la banca golpeaban los muros con sus sticks.

Ya separados los jugadores fueron penalizados por más de cinco minutos sin poder entrar al hielo, pero estaban felices por la pelea que dieron.

Los aficionados no fueron los únicos sorprendidos, ya que Marco Sturm, coach de Boston Bruins, destacó el enfrentamiento. “Una de las mejores peleas que he visto”, declaró.

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