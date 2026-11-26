La FIFA fue víctima de un ciberataque que permitió a los hackers acceder a lo que el ente rector mundial del futbol describe como “un conjunto limitado de información personal y empresarial”, según dijo el jueves.

“La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”, señaló en un comunicado enviado a The Associated Press.

Gianni Infantino evita hablar de su futuro al frente de la FIFA. ı Foto: AP

No indicó cuándo se produjo el ciberataque ni la naturaleza precisa de la información vulnerada.

La semana pasada, un grupo que se hace llamar Handsome Boy Hacking Club publicó en X una captura de pantalla de lo que afirmó que eran archivos de la FIFA. Tres días después, pareció atribuirse el ataque al responder a una publicación que decía que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos internos.

“La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales”, agregó el comunicado. “Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”.

Gianni Infantino intentó implementar el FIFA Forward tras el Mundial. ı Foto: AP

La intrusión se produce en un momento en que la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, están bajo escrutinio después del fracaso de su plan secreto para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Infantino también intenta revalidar su mandato al frente del organismo, que preside desde hace 11 años, hasta 2031. Es el favorito en la elección del 18 de marzo, y los otros candidatos son Kohzo Tashima, de Japón, y Philippe Diallo, de Francia.

aar