México será una de las sedes del Mundial Femenil del 2031.

La FIFA aprobó la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para organizar el Mundial Femenil del 2031, en la que será la undécima edición del magno evento, el cual contará por primera ocasión con la participación de 48 selecciones.

La designación se dio durante el Congreso Extraordinario del organismo, asamblea que fue presidida por el presidente del ente, Gianni Infantino, y que contó con la participación de las 211 federaciones miembro, de manera virtual.

Durante este Congreso, la FIFA también dio a conocer la sede del Mundial Femenil del 2035, el cual será realizado en conjunto por Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

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FIFA’s Member Associations will convene virtually today, with hosts for the 2031 and 2035 editions of the FIFA Women's World Cup set to be appointed.



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Sedes de México para el Mundial Femenil 2031

Cuatro ciudades de México serán sedes durante el desarrollo del Mundial Femenil del 2031, pues los juegos del torneo en nuestro país se efectuarán en CDMX, Monterrey, Guadalajara y Torreón.

Los Estadios Azteca, AKRON, BBVA y Corona serán el escenario de los encuentros que se lleven a cabo en el país dentro de cinco años.

EVG