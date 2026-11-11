México está cerca de albergar el Mundial 2031 junto a Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica

La FIFA presentó su evaluación pormenorizada de cada candidatura que busca albergar el Mundial Femenil 2031 y México está más cerca después de que recibiera una puntuación general ponderada de 4.4 de 5, junto a Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica.

“A la luz del resultado anterior, así como de la evaluación completa de la candidatura (expuesta en detalle en la sección 5 de este informe), la FIFA ha determinado que la candidatura cumple los requisitos para ser considerada por el Consejo y el Congreso de la FIFA, ya que ha superado los requisitos mínimos de organización en la evaluación técnica de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031″, se puede leer en el documento publicado por la FIFA.

.@FIFAcom publicó el informe de evaluación de candidatura conjunta de 🇲🇽, 🇺🇸, 🇯🇲 y 🇨🇷 para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031™️.



La candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso Extraordinario FIFA, el 23 de noviembre. — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 11, 2026

La candidatura de México se presentará el próximo 23 de noviembre

La FIFA elegirá a los anfitriones de las ediciones de la Copa del Mundo Femenil de 2031 y 2035, las cuáles serán presentadas el próximo 23 de noviembre en el Congreso extraordinario de la FIFA, en donde las federaciones miembro de la FIFA tomarán la decisión de las anfitrionas de ambos años.

“Los informes de evaluación de las candidaturas reflejan el carácter integral del modelo de evaluación de la FIFA, que se ha convertido en una seña de identidad de su procedimiento de evaluación mejorado para la selección de los anfitriones de las competiciones masculina y femenina por excelencia”, escribió la FIFA.

México sigue creciendo en su futbol femenil y cada año que pasa van sumando más aficionados a los diferentes equipos que disputan la Liga MX, así que albergar una Copa del Mundo sería el siguiente paso que debe tomar la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil celebran un gol en un amistoso contra Jamaica. ı Foto: Mexsport

¿Cuántas ciudades albergaran la Copa del Mundo 2031?

Con la aprobación de la candidatura de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, se confirmaron que 20 ciudades serán sede para el torneo y por lo mismo 20 estadios albergaran encuentros de la Copa del Mundo.

Existirán cuatro usos horarios para el torneo por la ubicación de los cuatro países. Hablando de la final, aún no hay ningún estadio propuesto para albergar el primer y último juego del torneo, pero la FIFA dejó en claro que podría ser el MetLife Stadium, recinto que albergó el partido por el título de la Copa del Mundo 2026.

DCO