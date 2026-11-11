Así fue el choque de Frankie Muniz, la estrella de ‘Malcolm in the Middle’, en Daytona; ¿cuál es su estado de salud?

El actor y piloto de autos de carrera Frankie Muniz fue hospitalizado este miércoles tras un choque durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway, según su escudería.

Team Reaume indicó que el protagonista de la serie “Malcolm in the Middle” estaba “despierto y alerta”.

Muniz, de 40 años y de padre boricua, estaba practicando para un evento del Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera benéfica programada para la noche del miércoles en el circuito mixto de Daytona.

Holy shit that’s awful, praying for Frankie right now https://t.co/3venSbABMP — Daniel Kriete (@DanielKriete4) November 11, 2026

“Compartiremos información actualizada a medida que esté disponible”, publicó en Team Reaume en la red social X, y agradeció a sus seguidores por “respetar la privacidad de Frankie en este momento”.

Muniz y el piloto de NASCAR Austin Cindric tenían previsto representar al Team Air Force en una carrera de exhibición que beneficia a seis organizaciones sin fines de lucro. Esos grupos apoyan a comunidades militares y de excombatientes a través del Proud to Honor Fund, de acuerdo con un comunicado de la NASCAR.

Una docena de pilotos de Ford Racing se dividieron en seis equipos para competir cara a cara en autos Mustang Dark Horse en honor a una rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Frankie Muniz, 'Malcolm el de en medio', será piloto de NASCAR de tiempo completo ı Foto: Instagram Frankie Muniz

Las presentaciones musicales de Zac Brown Band, Russell Dickerson, Jo Dee Messina, Brittney Spencer y Warren Zeiders también formaban parte del evento.

Muniz fue nominado a un Emmy y a dos premios Golden Globe por su trabajo en “Malcolm in the Middle” y fue uno de los actores infantiles más conocidos de su época. También ha aparecido en películas como “Big Fat Liar”, “Deuces Wild”, “Agent Cody Banks” y “Racing Stripes”.

Según su sitio web, Muniz se tomó una pausa del mundo del espectáculo en 2006 para dedicarse al automovilismo.

DCO