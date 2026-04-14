Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de en medio, sufre accidente

El actor y piloto de carreras Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de en medio, sufrió un accidente automovilístico en una carrera de Nascar.

El histrión es piloto de esta categoría del automovilismo y en su última participación el carro de Frankie Muniz chocó.

Así fue el accidente de Frankie Muniz

El accidente sucedió cuando el auto del actor de Malcolm el de en medio fue alcanzado por el vehículo de Reif, esto provocó que el carro de Frankie se estrellara contra el muro de contención y lo sacara de la pista.

El auto quedó ahí sin moverse, lo que alertó a los cronistas de la carrera y también a los fans del actor que estaban viendo la carrera.

Big trouble for Frankie Muniz, Tyler Reif and Timmy Hill at Bristol. https://t.co/P4rSgj6WVj pic.twitter.com/kzBM6DPzkd — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 11, 2026

El carro de Frankie Muniz tiene el número 33 y en esta ocasión el vehículo ha promocionado la nueva temporada de Malcolm el de en medio, tiene pintados los rostros de los protagonistas de la serie. El auto tiene en grande sobre el cofre el nombre de la serie que recientemente se estrenó por Disney y Hulu.

La serie tiene 4 episodios solo para complacer a los fans, sobre todo a los mexicanos, quienes sienten una profunda conexión con la historia, especialmente el episodio de Komodo 3000 es uno de los capítulos favoritos de los seguidores mexicanos.

Recientemente Frankie estuvo de visita en México para participar en una convención en la que convivió con los fans y el actor fue más consciente del gran impacto que tiene la serie en Latinoamérica, especialmente en México. Tan es así que su coprotagonista Justin Berfield también vendrá a México en abril para convivir con sus fans en una convención en Monterrey, ya que él no sabía del gran número de fans mexicanos que amaban la serie, así que seguirá los pasos de su compañero.