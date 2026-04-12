Resultados del Progol 2328: checa la quiniela ganadora

La Lotería Nacional de México pone en juego el Progol 2328 y el Progol Revancha para este fin de semana, que va del viernes 10 al domingo 12 de abril de 2026.

Progol es la quiniela más popular de México, aquí te presentamos los resultados de los partidos de futbol, nacional e internacional.

Si ganaste cuida tu boleta del sorteo 2328 porque es el comprobante oficial para recoger el dinero, mantenlo en un lugar seguro.

Resultados Progol 2328

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Progol 2328 de este fin de semana. Sin embargo, los interesados deben esperar la publicación de los resultados, mismos que se darán a conocer después del lunes.

QUERÉTARO VS NECAXA: L

TIGRES VS GUADALAJARA: L

ATLAS VS MONTERREY: E

ÁGUILAS VS CRUZ AZUL: E

CANCÚN VS ATLANTE: L

ELCHE VS VALENCIA: L

OSASUNA VS BETIS: E

ATHLETIC DE BILBAO VS VILLARREAL: V

MAINZ VS FRIBURGO: V

ATALANTA VS JUVENTUS: V

AUSTIN VS L.A. GALAXY: V

FLUMINENSE VS FLAMENGO: V

HURACÁN VS ROSARIO CENTRAL: L

RACING VS RIVER PLATE: V

Revancha

JUÁREZ VS TIJUANA: V

TOLUCA VS SAN LUIS: E

MALLORCA VS RAYO VALLECANO: L

CRYSTAL PALACE VS NEWCASTLE: L

CHELSEA VS MANCHESTER CITY: V

COMO VS INTER DE MILAN: V

INTER DE PORTO ALEGRE VS GREMIO: E

Conoce los números ganadores del Chispazo de hoy.

Ve los resultados del Tris de hoy.

Aquí puedes verificar si tu boleto es ganador.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional. ı Foto: Especial

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Progol es la quiniela más popular de México. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Se puede elegir apostar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar las posibilidades de ganar un premio que tiene una bolsa garantizada inicial de 5 millones de pesos.

Con la quiniela sencilla sólo se puede marcar una opción de resultado por juego, si ganará local, empate o visita.

Con la quiniela doble hay oportunidad de marcar dos resultados para un mismo partido. Se pueden jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Con la quiniela triple se podrán marcar las tres opciones de resultado en un mismo partido y jugar hasta cinco quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol tiene un precio de solo 15 pesos, y para las quinielas múltiples varía el costo según sea el número de combinaciones que se hagan en la boleta y puede llegar hasta los 4 mil pesos.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur Número. 1397, Colonia. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03920 , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

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